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11:31 (мск), источник: Life.ru

В США запретили продажу IQOS

Это связано с судебным разбирательством по вопросу использования технологии нагревания табака.

Источник: РИА "Новости"

Системы нагревания табака IQOS запретили к продаже в США. Соответствующее решение приняла Комиссия по международной торговле (ITS) Штатов. Как пишет The Wall Street Journal, причиной запрета стали проблемы с определением прав на интеллектуальную собственность.

Издание рассказывает, что компания-конкурент RJ Reynolds Tobacco подала в суд на Altria и Philip Morris, заявив, что те используют при производстве IQOS её технологию. При этом Altria и Philip Morris отвергают обвинения Reynolds American. Ожидается, что запрет на продажу вступит в силу через два месяца, так как нужна санкция президента США Джо Байдена.

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