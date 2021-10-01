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09:33 (мск), источник: Lenta.Ru

«Газпром» прекратил транзит газа в Венгрию через Украину

«Газпром» прекратил транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины, говорится в сообщении Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТС), которое приводит ТАСС.

Источник: Reuters

«1 октября 2021 года с началом новых газовых суток (07:00) остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии», — говорится в сообщении.

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Вместе с тем Украина лишилась возможности импортировать газ из Венгрии по схеме виртуального реверса, которая предполагала отбор транзитного газа, предназначавшегося Будапешту.

В конце сентября Венгрия подписала с «Газпромом» 15-летний контракт на поставку газа в обход территории Украины. Вместо этого будут задействованы мощности Сербии и Австрии. Соглашение предполагает поставку 4,5 миллиарда кубометров в год.

После этого власти Украины и руководство ОГТС, отвечающего за транзит российского газа через территорию страны, заявили, что контракт угрожает энергетической безопасности Киева и национальной газотранспортной системе.

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