Экономический план Байдена признали вредным для ценностей США

Противники инициативы «Build Back Better» утверждают, что дотации семьям с низким доходом разрушат национальную идею о неразрывной взаимосвязи труда и благосостояния. По словам консерваторов, предлагаемые Байденом социальные реформы, среди которых выплата денежных пособий, расширение медицинской страховки, всеобщее дошкольное и бесплатное профессиональное образование, уменьшат значимость трудового дохода и лишат людей стимула активно участвовать в экономике.
Отсутствие необходимости работать и зарабатывать на достойную жизнь для себя и своих детей снизит экономическую мотивацию семей, повредит малому бизнесу и приведет к росту добровольной безработицы.
«Этот план отменит налоговые льготы по уходу за детьми в том виде, в котором мы их знаем, заменив их социальным пособием без каких-либо необходимых условий касательно работы, — написал в своей статье для New York Post член Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти. — Республиканцы считают, что семья является основой сильного общества, поэтому мы поддерживали расширение налоговых льгот на детей в прошлом. Но мы также знаем, что работа ставит цель, и правительство не сможет создать замену работе и трудовому заработку».
В начале марта этого года Сенат Конгресса утвердил первый социальный законопроект Байдена с перевесом в один голос. 31 марта глава США предложил комплексный план модернизации инфраструктуры, который в настоящее время проходит согласование. Новый пакет реформ, рассчитанный на 3,5 триллиона долларов, уже вызвал разногласия в правительстве, в том числе среди членов Демократической партии, которую представляет президент.