Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Фотоловушка сняла «смотрины» амурских тигров на Дальнем Востоке Обитающая здесь тигрица встретилась с кавалером
Фоторепортажи
20Как прошли выборы
12Победители конкурса «Астрономический фотограф 2021 года»
19:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Экономический план Байдена признали вредным для ценностей США

Республиканцы в Сенате США не одобрили проект президента Джо Байдена по внедрению мер экономической поддержки населения, сообщает Fox. Партия не признает его идей, поскольку считает, что создание «государства всеобщего благосостояния» вредит американским ценностям и противоречит социальной доктрине о поощрении труда.

Источник: AP 2021

Противники инициативы «Build Back Better» утверждают, что дотации семьям с низким доходом разрушат национальную идею о неразрывной взаимосвязи труда и благосостояния. По словам консерваторов, предлагаемые Байденом социальные реформы, среди которых выплата денежных пособий, расширение медицинской страховки, всеобщее дошкольное и бесплатное профессиональное образование, уменьшат значимость трудового дохода и лишат людей стимула активно участвовать в экономике.

Читайте также
Названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров

Отсутствие необходимости работать и зарабатывать на достойную жизнь для себя и своих детей снизит экономическую мотивацию семей, повредит малому бизнесу и приведет к росту добровольной безработицы.

«Этот план отменит налоговые льготы по уходу за детьми в том виде, в котором мы их знаем, заменив их социальным пособием без каких-либо необходимых условий касательно работы, — написал в своей статье для New York Post член Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти. — Республиканцы считают, что семья является основой сильного общества, поэтому мы поддерживали расширение налоговых льгот на детей в прошлом. Но мы также знаем, что работа ставит цель, и правительство не сможет создать замену работе и трудовому заработку».

В начале марта этого года Сенат Конгресса утвердил первый социальный законопроект Байдена с перевесом в один голос. 31 марта глава США предложил комплексный план модернизации инфраструктуры, который в настоящее время проходит согласование. Новый пакет реформ, рассчитанный на 3,5 триллиона долларов, уже вызвал разногласия в правительстве, в том числе среди членов Демократической партии, которую представляет президент.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Названы сроки окончания пандемии коронавируса
Путин заявил о новой помощи семьям с детьми
МИД: США упустили возможность заморозки числа ядерных боеголовок
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
В Черногории задержали бывшего директора Черкизовского рынка
В Грузии задержали Михаила Саакашвили
В Трудовом кодексе РФ закрепят продолжительность рабочего дня
Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена
В каких регионах России вводят QR-коды из-за коронавируса
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Hi-Tech
Посмотрите на необычных глубоководных существ: скоро они могут исчезнуть Самой распространённой глубоководной рыбой является светящийся анчоус
Авто
Сколько автомобилистов не платят транспортный налог? Водителям начали приходить квитанции на оплату транспортного налога. Авто Mail.ru расспросил российских автовладельцев о том, как они платят налог и — главное — сколько им приходится отдавать государству
Кино
Бузова будет вести кулинарное шоу: первые фото Певица и телезвезда продемонстрирует свои кулинарные таланты в эфире ТНТ
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Дети
Богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук родила двойняшек Теперь у богатейшей женщины России семеро детей, стало известно Forbes
Леди
Умерла 42-летняя жена Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис не смогла победить COVID-19
Дом
В Англии за 670 млн продают дом Робби Уильямса (фото)
Вместо «кабанчика»: 8 ванных комнат с красивой плиткой
7 домашних предметов, которые нужно менять чаще, чем вы думали
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь