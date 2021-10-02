Вице-президент США Харрис продала квартиру в Вашингтоне за $1,85 млн

В доме площадью 1730 кв. м есть две спальни и две ванные, он расположен в районе Вест-Энд. Харрис и ее муж Дуг Эмхофф приобрели недвижимость в октябре 2017 года за $1,77 млн. Первоначально владельцы выставили жилье на продажу в апреле за $1,9 млн. В июле цена упала до $1,85 млн. Имя покупателя неизвестно.
Это уже второй объект недвижимости, который Харрис продала за время работы вице-президентом. В марте она продала квартиру в Сан-Франциско за $860 тыс. при том, что в 2004 году купила ее за $489 тыс.
Харрис стала первой женщиной-афроамериканкой на посту вице-президента США, получив эту должность в администрации президента США Джо Байдена в 2020 году. До этого Харрис была сенатором от Калифорнии, а также занимала должность генерального прокурора этого штата. В 2019 году она объявила об участии в президентской кампании, но до стадии предварительных выборов не продвинулась, выйдя из гонки из-за недостатка финансирования.
По данным налоговых деклараций за 2020 год Харрис с Эмхоффом заработали больше Байдена и его супруги Джил. Последние зарегистрировали доход в $607 тыс., а Харрис с мужем — почти $1,7 млн.