Кудрин рассказал, куда стоит пойти работать россиянам

Под креативными индустриями понимают сектор экономики, связанный с интеллектуальной деятельностью, развивающийся преимущественно на идеях и технологиях. В эту сферу входят дизайн, телевидение, музыка, разработка софта и т. д. Главная «фишка» креативных индустрий — сочетание творческого компонента и высоких технологий.
На форуме «Мастера.Forum» Алексей Кудрин отметил, что со временем люди в мире становятся «немножко состоятельнее», поэтому они начинают больше нуждаться в продуктах и услугах, ориентированных под конкретные потребности каждого из них. Проще говоря, растёт потребность в индивидуальном подходе.
«Мы стоим перед тем, что в ближайшие десятилетия доля этой креативной экономики в мировой экономике увеличится. Я хочу обратиться ко всей аудитории: работайте в этой сфере <…> Здесь будет новый спрос на совершенствование любой продукции — от станков в промышленности <…> до совершенно бытовых вещей, которые встречаются в каждом доме», — посоветовал Кудрин.
По его словам, в США рынок креативных отраслей достиг $1 трлн, Китай уже тоже близок к этой цифре. А в России он составляет около 2,5 трлн рублей ($34,2 млрд), или чуть больше 2% ВВП.
«По концепции развития креативных индустрий, которая принята на этой неделе в правительстве, мы должны к 2030 году достигнуть уровня примерно 6%», — добавил руководитель Счётной палаты.
Ранее Кудрин рассказал, как встряхнуть российскую экономику. По его мнению, Россия использует устаревшую экономическую модель, из-за этого темпы роста ВВП в последние годы весьма низкие. Чтобы изменить ситуацию, нужно экспортировать более конкурентоспособные товары и усилить внутренние инвестиции, считает глава Счётной палаты.