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18:03 (мск), источник: Секрет Фирмы

Кудрин рассказал, куда стоит пойти работать россиянам

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин назвал сферу, в которую стоит идти работать россиянам. По его словам, люди в мире с каждым годом становятся немного богаче, им всё больше хочется получать продукты с какими-то индивидуальными качествами. Поэтому креативные индустрии сейчас растут быстрее других секторов экономики, и на креативщиков спрос будет сохраняться десятилетия, отметил главный аудитор страны.

Источник: AP 2021

Под креативными индустриями понимают сектор экономики, связанный с интеллектуальной деятельностью, развивающийся преимущественно на идеях и технологиях. В эту сферу входят дизайн, телевидение, музыка, разработка софта и т. д. Главная «фишка» креативных индустрий — сочетание творческого компонента и высоких технологий.

На форуме «Мастера.Forum» Алексей Кудрин отметил, что со временем люди в мире становятся «немножко состоятельнее», поэтому они начинают больше нуждаться в продуктах и услугах, ориентированных под конкретные потребности каждого из них. Проще говоря, растёт потребность в индивидуальном подходе.

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«Мы стоим перед тем, что в ближайшие десятилетия доля этой креативной экономики в мировой экономике увеличится. Я хочу обратиться ко всей аудитории: работайте в этой сфере <…> Здесь будет новый спрос на совершенствование любой продукции — от станков в промышленности <…> до совершенно бытовых вещей, которые встречаются в каждом доме», — посоветовал Кудрин.

По его словам, в США рынок креативных отраслей достиг $1 трлн, Китай уже тоже близок к этой цифре. А в России он составляет около 2,5 трлн рублей ($34,2 млрд), или чуть больше 2% ВВП.

«По концепции развития креативных индустрий, которая принята на этой неделе в правительстве, мы должны к 2030 году достигнуть уровня примерно 6%», — добавил руководитель Счётной палаты.

Ранее Кудрин рассказал, как встряхнуть российскую экономику. По его мнению, Россия использует устаревшую экономическую модель, из-за этого темпы роста ВВП в последние годы весьма низкие. Чтобы изменить ситуацию, нужно экспортировать более конкурентоспособные товары и усилить внутренние инвестиции, считает глава Счётной палаты.

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