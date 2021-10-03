Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Жители США нашли крупный алмаз во время отпускаОн стал их законной собственностью
Фоторепортажи
20Владимир Путин провел несколько дней отпуска в Сибири
10Венчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге
03:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Эксперт рассказал о повышении цен на шампанское к Новому году

Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал о ценах на шампанское в грядущие праздники. Об этом пишет «Прайм».

Источник: РИА "Новости"

По его утверждению, цены на игристое вино вырастут в пределах инфляции — на 7−10 процентов. Также он отметил, что сейчас нет причин закупаться шампанским заранее, поскольку производители заранее готовятся к повышению спроса и наращивают выпуск продукции.

Ранее французы согласились вернуть шампанское в Россию — поставки возобновились с 15 сентября. По словам сопредседателя комитета вин Жан-Мари Барийера, поставщики будут уважать российский закон. Также стало известно, что Россия и Франция договорились о создании рабочей группы по решению спора, связанного с российским законом о маркировке шампанского.

Проблемы с поставками возникли, когда президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому только отечественные производители могут использовать на обратной стороне бутылки описание «шампанское». Из-за инцидента отгрузку прекратили 95 процентов торговых домов. Комитет вин Шампани назвал изменения неприемлемыми, напомнив, что сам термин «шампанское» связан с исторической областью во Франции.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Названы сроки окончания пандемии коронавируса
Путин заявил о новой помощи семьям с детьми
Сенатор вызвал кадровый голод в Госдепе из-за «СП-2»
Кудрин рассказал, куда стоит пойти работать россиянам
Талибы отправят к границе Афганистана батальон смертников
Зеленский заявил о желании полностью выполнить свои обещания
Жители США нашли крупный алмаз во время экскурсии
Экс-участница «Тату» сообщила о воссоединении группы
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
В военном конфликте России и США НАТО не спасет
Hi-Tech
Посмотрите на необычных глубоководных существ: скоро они могут исчезнуть Самой распространённой глубоководной рыбой является светящийся анчоус
Авто
«Средняя скорость» отменена: как теперь будут штрафовать камеры? Практика регистрации так называемой «средней скорости» существовала с 2014 года. Тогда появились первые комплексы в Москве, а затем в Подмосковье и в Казани.
Кино
Бузова будет вести кулинарное шоу: первые фото Певица и телезвезда продемонстрирует свои кулинарные таланты в эфире ТНТ
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
Сообщили час назад. Новость для всех россиян
Планы Кремля по Донбассу: смена курса
Почему жена Мягкова не пришла на прощание с мужем
Гарри обратится к королевской семье с просьбой
Леди
Умерла 42-летняя жена Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис не смогла победить COVID-19
Дом
В Англии за 670 млн продают дом Робби Уильямса (фото)
Вместо «кабанчика»: 8 ванных комнат с красивой плиткой
7 домашних предметов, которые нужно менять чаще, чем вы думали
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь