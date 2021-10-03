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13:00 (мск), источник: Известия

Цена на газ на Украине выросла почти до $1,5 тыс

Цена природного газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) приближается к отметке $1,5 тыс. за тысячу кубометров, об этом свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на утро 3 октября, стоимость газа достигла исторической отметки в 38 532 гривны ($1447).

Источник: РИА "Новости"

При этом средневзвешенная цена газа с НДС на текущий октябрь составляет 28 654 гривны ($1074) за тысячу кубометров, что в полтора раза превышает сентябрьский показатель.

Стоит отметить, что данные цены актуальны для сфер промышленности и бизнеса. Рядовые граждане Украины платят 6,99 гривны (26 центов) за кубометр без стоимости доставки.

2 октября бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что этой зимой Украину ожидает неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления.

При этом в сентябре экс-министр высказал мнение, что таким образом страна расплачивается за выражения украинского лидера Владимира Зеленского о «грязном российском газе». По его словам, резкие высказывания Киева привели к тому, что Украина стала единственным европейским государством, отказавшимся от долгосрочного контракта на газ с Россией, и теперь вынуждена покупать его по рыночной цене.

25 сентября депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Людмила Буймийстер заявила, что энергетика Украины второй год подряд находится в плачевном состоянии. Данная ситуация, по ее словам, сложилась из-за отсутствия профессионального управления и менеджмента.

С весны 2021 года цены на газ в Европе подскочили уже в четыре раза, установив тем самым исторический рекорд. Одними из основных причин стали низкий запас в европейских подземных газохранилищах (ПХГ), а также острая нехватка сжиженного природного газа (СПГ).

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