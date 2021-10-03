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17:43 (мск), источник: РБК

«Аэрофлот» перестал возвращать часть сборов при возврате билета

Авиакомпания «Аэрофлот» с 28 сентября перестала возвращать пассажирам сборы за использование систем бронирования в случае возврата авиабилета, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика. На этапе покупки билета эти сборы включены в его стоимость. Перевозчик не будет возвращать сборы за использование автоматизированных систем бронирования, поскольку они являются фактическими затратами для компании и в случае возврата билета становятся прямым убытком.

Источник: Reuters

«Мы платим за использование внешних систем при оформлении билетов. Эти затраты становятся убытком в случае возврата авиабилета. Сбор, таким образом, призван компенсировать фактические затраты», — пояснили в «Аэрофлоте».

На сайте компании есть раздел, в котором прописаны сборы за предоставление услуг автоматизированных систем бронирования. В примечании к нему говорится, что для билетов, которые были куплены после 28 сентября, эти сборы не будут возвращены, если пассажир добровольно отказался от перевозки или ее части.

Согласно информации на сайте, авиакомпания взимает сбор:

  • 270 ₽ при покупке билета на внутренний рейс по прямым каналам продаж или в пунктах продаж «Аэрофлота»;
  • €3,90 при покупке билета на международный рейс по прямым каналам продаж или в пунктах продаж «Аэрофлота»;
  • €8,50 при покупке билета на любое направление через любые другие каналы и в других пунктах продаж.

Также дополнительно оплачивается покупка билета с вылетом из Китая, если он был приобретен не в России и не в Китае ($100).

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Помимо этого дополнительно придется заплатить и за возможность купить билет с маршрутом из пунктов России, если билет покупался не в России ($10). Возможность купить билет на рейс из пунктов Европы до пунктов Китая (при перевозке в одну сторону) будет стоить €20, если билет приобретался за пределами России и Китая.

В апреле 2020 года «Аэрофлот» и его «дочка» «Победа» в рамках процесса по оптимизации затрат отказались от продажи авиабилетов через агрегатор Aviasales. Стороны не сошлись в размере комиссии: «Аэрофлот» хотел ее снизить, а агрегатор не согласился и расторг договор.

В Aviasales, в свою очередь, заявляли, что, понимая непростое положение авиакомпаний в условиях пандемии, пошли навстречу многим партнерам, но в случае с «Аэрофлотом» «не готовы соглашаться на ультиматумы».

В результате расторжения договора исчезла возможность купить билеты перевозчиков на сайте Aviasales, но в поисковой выдаче их рейсы остались.

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