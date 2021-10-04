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02:58 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Турция приглашает «Росатом» построить еще две АЭС

Анкара предлагает «Росатому», уже строящему в Турции АЭС «Аккую» за $22 млрд, взять на себя строительство еще двух атомных станций — в Синопе и Игнеаде на берегу Черного моря. Проект в Синопе выглядит наиболее проработанным. На эти площадки ранее претендовали инвесторы из Японии и Китая, но стороны не договорились по цене.

Источник: пресс-служба президента РФ

Проект строительства АЭС в турецком Синопе является более проработанным и имеет большие шансы на быструю реализацию, считают собеседники «Ъ» в отрасли. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе в ходе встречи в Сочи предложил президенту РФ Владимиру Путину подумать над строительством еще двух АЭС российского дизайна. Пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин лишь подтвердил журналистам факт разговора о двух АЭС в Турции.

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Речь идет о двух давних проектах в Синопе и в Игнеаде на побережье Черного моря. Площадка возле города Синоп — самый проработанный проект. С 2008 года там велись подготовительные работы по строительству АЭС и центра ядерных технологий. Предполагалось, что строить четыре блока на 4,6 ГВт на новых реакторах Atmea1 будет консорциум во главе с японской Mitsubishi и французской Framatome по схеме BOO (build-own-operate). Анкара отказалась: за время переговоров цена выросла вдвое, до $44 млрд, из-за расходов на системы безопасности.

Проект АЭС в Игнеаде, расположенной в 10 км от Болгарии, тоже не продвигается. В 2014 году Турция подписала соглашение с китайской SNPTC и американской Westinghouse о начале эксклюзивных переговоров по строительству АЭС на базе реакторов AP1000 и CAP1400. Запуск станции был запланирован на 2023 год. О продвижении проекта не сообщалось.

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«Мы всегда открыты к обсуждению возможностей, расширяющих наше сотрудничество с турецкими партнерами», — заявили «Ъ» в «Росатоме». Там отмечают, что у госкорпорации, «помимо международного опыта, есть опыт работы на турецком рынке». В «Росатоме» говорят, что смогут использовать полезные наработки проекта АЭС «Аккую», включая развивающуюся локализацию поставок, развитие партнерств с турецкими строительными компаниями, а также налаженные каналы взаимодействия с регулирующими органами Турции.

«Росатом» строит АЭС «Аккую» на побережье Средиземного моря с 2018 года. Станция стоимостью около $22 млрд будет состоять из четырех блоков на реакторах ВВЭР-1200 по 1,2 ГВт каждый. Москва и Анкара подписали межправительственное соглашение о строительстве в 2010 году, проект строится по схеме BOO. Инвестор будет возвращать вложения за счет гарантированной продажи 75% электроэнергии первых двух блоков и 25% третьего и четвертого по фиксированному тарифу. Запуск первого энергоблока запланирован на 2023 год.

Однако «Росатому» без дополнительной госпомощи будет сложно финансировать сразу два новых проекта в Турции. Для «Аккую» госкорпорация получила в 2015 году 51 млрд руб. из бюджета, а впоследствии привлекла еще $700 млн кредитов в Сбербанке и Совкомбанке, а также вкладывает свои средства. «Росатом» планировал продать 49% в «Аккую» турецким инвесторам для снижения рисков и финансовой нагрузки. В 2017 году «Росатом» объявил о подписании term sheet с консорциумом Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat, но стороны так и не договорились по коммерческим вопросам.

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Новым возможным партнером назывался госхолдинг EUAS, претендующий на 10% в проекте, но договоренностей нет. «Проект обеспечен финансированием, и мы готовы уделить поискам партнеров необходимое время, сколько потребуется», — говорил в конце 2020 года замглавы «Русатом Энерго Интернешнл» Антон Дедусенко.

«Возрастающая стоимость традиционных энергоносителей повышает привлекательность строительства АЭС в Турции, а поскольку атомная энергетика находится в фокусе внимания правительства РФ, привлечение России как партнера привлекательно и с политической точки зрения», — считает Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. По его мнению, существуют и риски, связанные с перспективами изменения энергопотребления в Турции, возрастающей конкуренцией с ВИЭ, а также «общие риски реализации долгосрочных и дорогостоящих проектов в странах, подобных Турции».

Полина Смертина

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