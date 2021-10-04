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10:52 (мск), источник: Ведомости

Глава «Полюса» предупредил о риске исчерпания запасов золота в России

Золотодобывающая отрасль России через 10−20 лет может столкнуться с недостатком запасов, заявил гендиректор крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев в интервью РБК.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас запасы золота в России составляют около 7500−8000 т, а производство металла — 330 т в год. «Если эту тенденцию не переломить, то уже на горизонте 10−20 лет отрасль может столкнуться со структурным недостатком сырьевой базы», — отметил Грачев. Запасов компании хватит на 37 лет.

Гендиректор «Полюса» рассказал, что показатель возобновления добываемых ресурсов за последние несколько лет упал с 62% до 30%. В случае с золотом на это накладывается общемировой тренд падения содержания металла в руде и роста количества упорных руд, из которых можно извлечь не более 80% металла.

Причинами этого Грачев назвал недостаток инвестиций в геологоразведку, в том числе из-за законодательных ограничений. В сентябре на встрече президента России Владимира Путина с модераторами Восточного экономического форума (ВЭФ) Грачев предложил комплекс мер по стимулированию инвестиций без расходов для государства. За последний год «Полюс» увеличил траты на геологоразведку на 30%, до $85 млн, и планирует его дальнейший рост. Президент поддержал предложения Грачева.

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