Песков не увидел «ничего особенного» в данных расследования об офшорах

«Честно говоря, мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина. Я не знаю, там, вроде, будет продолжаться публикация. Но пока ничего особенного мы не увидели. Скажем так, работа этой организации нам хорошо известна. Мы знаем, откуда они берут информацию, как они берут информацию», — сказал Песков, уточнив, что «единственное, что действительно бросается в глаза», — это демонстрация того, какое государство является крупнейшей в мире офшорной лагуной и налоговой лагуной: это США.
При этом, по словам Пескова, это совсем не коррелирует с декларациями о намерении борьбы с коррупцией, уходами от налогов, отмыванием средств. «Но реальность такова, мы видим, что все-таки для всего мира главная налоговая лагуна — это Соединенные Штаты», — подчеркнул он. Песков также ответил на вопрос, нуждается ли эта информация в проверке: «Сначала должно что-то появиться. Понимаете, пока речь идет о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основывающихся. И, конечно, это не повод для каких-то проверок. Сначала должна быть какая-то серьезная публикация все-таки».
Ранее Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал около 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах 35 действующих и бывших мировых лидеров, а также 330 высокопоставленных чиновников из 91 страны. Архив озаглавлен как Pandora Papers («Досье Пандоры»). Среди россиян в «Досье Пандоры», в частности, упомянуты гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, председатель правления Сбербанка Герман Греф, предприниматели Александр Абрамов и Леонид Лебедев и др. В составлении досье участвовали 150 новостных агентств, газет и других изданий, в том числе, The Washington Post, BBC, The Guardian, Radio France, Oštro Croatia, Indian Express, Le Desk и Diario El Universo.