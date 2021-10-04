Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые рассказали, какую погоду увидят дети в будущем Частота природных катаклизмов существенно возрастет
Фоторепортажи
17Drone Photo Awards 2021
8Стрельба в университете в Перми
14:15 (мск), источник: Ведомости

Песков не увидел «ничего особенного» в данных расследования об офшорах

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увидели «ничего особенного» в досье Международного консорциума журналистских расследований «архив Пандоры» об офшорных активах чиновников из разных стран.

Источник: Reuters

«Честно говоря, мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина. Я не знаю, там, вроде, будет продолжаться публикация. Но пока ничего особенного мы не увидели. Скажем так, работа этой организации нам хорошо известна. Мы знаем, откуда они берут информацию, как они берут информацию», — сказал Песков, уточнив, что «единственное, что действительно бросается в глаза», — это демонстрация того, какое государство является крупнейшей в мире офшорной лагуной и налоговой лагуной: это США.

Новость
Шакиру, Элтона Джона и Хулио Иглесиаса поймали на связях с офшорами

При этом, по словам Пескова, это совсем не коррелирует с декларациями о намерении борьбы с коррупцией, уходами от налогов, отмыванием средств. «Но реальность такова, мы видим, что все-таки для всего мира главная налоговая лагуна — это Соединенные Штаты», — подчеркнул он. Песков также ответил на вопрос, нуждается ли эта информация в проверке: «Сначала должно что-то появиться. Понимаете, пока речь идет о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основывающихся. И, конечно, это не повод для каких-то проверок. Сначала должна быть какая-то серьезная публикация все-таки».

Ранее Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал около 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах 35 действующих и бывших мировых лидеров, а также 330 высокопоставленных чиновников из 91 страны. Архив озаглавлен как Pandora Papers («Досье Пандоры»). Среди россиян в «Досье Пандоры», в частности, упомянуты гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, председатель правления Сбербанка Герман Греф, предприниматели Александр Абрамов и Леонид Лебедев и др. В составлении досье участвовали 150 новостных агентств, газет и других изданий, в том числе, The Washington Post, BBC, The Guardian, Radio France, Oštro Croatia, Indian Express, Le Desk и Diario El Universo.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Досье Пандоры
 В Роспотребнадзоре назвали условия проведения массовых мероприятий в стране
Как нефтяные компании нетопливный бизнес на АЗС развивают
Роспотребнадзор пояснил заявление об отмене массовых мероприятий
Игрок сборной России пропустит матчи со Словакией и Словенией
Двойной удар: ученые предупреждают об опасности «твиндемии»
Запасы золота в России заканчиваются
Синоптики предупредили об аномально снежной зиме в России
Шакиру, Элтона Джона и Хулио Иглесиаса поймали на офшорах
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Hi-Tech
Аппарат BepiColombo впервые показал Меркурий вблизи (фото) Очень похоже на поверхность Луны
Авто
Пассажирский самолет застрял под мостом (видео) В Индии авиалайнер «не прошел» под пешеходным мостом возле аэропорта Дели
Кино
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» госпитализирована с ковидом 58-летняя Ольга Прокофьева сдала положительный тест на коронавирус
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Подарки учителям. 230
Пост благодарности 107
Дислексия и дисграфия 101
Спрошу и я о ППМК 92
Леди
37-летняя дочь Бориса Немцова выходит замуж Избранником Жанны Немцовой стал программист Павел Елизаров
Дом
Эффектная квартира с синими акцентами: смотрите фото
5 самых неудачных идей для интерьера спальни
Стало известно, как правильно сушить зонт в прихожей
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь