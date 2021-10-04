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18:31 (мск), источник: ТАСС

Первую нитку «Северного потока — 2» начали заполнять газом после разрешения Дании

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Компания Nord Stream 2 AG начала заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2», строительство которого завершилось в сентябре, следует из сообщения компании.

Источник: Nord Stream 2

«Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», — отмечается в сообщении.

Оператор газопровода также сообщил о том, что на нитке были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубная инспекция с использованием специальных диагностических устройств, а также внешние визуальная и инструментальная проверки.

Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются, отметили в компании.

Там также сообщили, что газопровод «прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию».

В понедельник Датское энергетическое агентство сообщило о том, что Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода газопровода в эксплуатацию. Агентство предоставило разрешение на строительство Nord Stream 2 30 октября 2019 года и разрешение на эксплуатацию 1 октября 2020 года.

Там отмечали, что компания Nord Stream 2 AG выполнила все условия, относящиеся к этапу строительства, и теперь — все условия для эксплуатации трубопровода B. В сообщении также подчеркивается, что «остались некоторые условия, прежде чем трубопровод А может быть введен в эксплуатацию».

Во время загрузки произошла ошибка.
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