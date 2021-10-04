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4 октября, источник: BBC News Русская служба

Британия бросила армию на борьбу с очередями за бензином. Топливный кризис длится уже более 10 дней

Около 20% бензозаправок в Лондоне и на юго-востоке Англии по-прежнему остаются без бензина, заявила британская Ассоциация продавцов топлива. Тем временем около 200 военных из армии и военно-воздушных сил сели за руль грузовиков, чтобы доставлять горючее от складов к заправкам.

Источник: REUTERS

Как следует из заявления ассоциации, в целом по Соединенному Королевству ситуация с топливом улучшилась благодаря стабильным поставкам. В Британии сегодня на 86% входящих в организацию заправок есть два вида топлива, на 6% — только один, а доля заправок, оставшихся без бензина, составляет 8%.

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Проблемы остались на юго-востоке Англии и в пригородах Лондона, говорится в заявлении.

Ассоциация производителей топлива контролирует не все заправки в Соединенном Королевстве, а только 5500 из 8380. В своем заявлении она поблагодарила правительство за поддержку в виде водителей-военных. «Тем не менее, следует принять дальнейшие меры, чтобы обеспечить потребности регионов, которые были затронуты сильнее других», — говорится в заявлении за подписью главы Ассоциации Гордона Балмера.

Британское правительство критиковали за то, что оно ранее не задействовало военных для разрешения топливного кризиса. Армия в прошлом привлекалась, например, для того, чтобы помогать в разгрузке грузовиков в супермаркетах во время дефицита из-за пандемии.

К доставке топлива плангируют привлечь около 200 военнослужащих | Источник: REUTERS

Кроме того, холдинг EG Group объявил, что отменяет ограничение на продажу бензина — ранее компания заявила, что готова продавать только на 30 фунтов бензина на один автомобиль.

Военные начали работать на британских заправках с понедельника. Всего планируется привлечь около 200 служащих, 100 из которых — водители.

В понедельник начали работу около 65.

Кризис с бензином начался в Британии в конце сентября. От автозаправок вдоль дорог растянулись огромные очереди автомобилей, блокируя движение. Очередей не было только там, где бензин кончился.

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Причиной назван недостаток водителей транспортных грузовиков. Их нехватка в Британии коснулась не только рынка бензина, она наблюдается уже несколько месяцев и прежде всего сказалась на пищевой индустрии: от производителей до супермаркетов и сетевых ресторанов.

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Нынешнее правительство консерваторов, которое в результате брексита остановило поток рабочей силы из ЕС в 2020 году, решилось в субботу выдать пять тысяч виз водителям из Евросоюза.

Срок действия этих виз всего два-три месяца, до конца декабря 2021 года, и многие специалисты выражали сомнение в эффективности этой меры.

Эксперты отмечали, что 5 тысяч виз вряд ли помогут восполнить потребность в водителях, которая оценивается в 100 тыс. человек.

«Я не знаю, кто откажется от постоянной работы в Европе ради нескольких недель», — высказывал мнение Ричард Уокер, управляющий директор сети супермаркетов Iceland.

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