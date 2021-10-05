Mars предупредил об ограничениях поставок Bounty

В распоряжении «Ъ» оказалось письмо российской структуры американской Mars, где компания уведомляет контрагентов о «вынужденном ограничении» поставок продукции под брендом Bounty. Ситуация обусловлена повышенным спросом в начале года и ограничением поставок сырья, говорится в обращении. В Mars рассчитывают, что товарные запасы ассортимента Bounty на складах компании полностью восполнятся к середине октября этого года, говорится в письме.
Mars — один из крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Портфель брендов включает Mars, Snickers, Milky Way, Bounty и др. В России шоколадные батончики выпускаются на фабрике в Ульяновской области. По оценкам Euromonitor International, в 2020 году бренд Bounty занимал около 1,1% сегмента шоколадных кондитерских изделий в России с общим оборотом 453,15 млрд руб. Таким образом, на продажи Bounty пришлось около 4,98 млрд руб. В 2020 году вся выручка Mars в РФ была 139,5 млрд руб.
По словам источника «Ъ» в рознице, в неформальных разговорах менеджеры Mars ссылаются на нехватку кокосовой стружки из-за неурожая в странах-производителях кокоса и не исключают, что сложности с поставками Bounty продлятся до 2022 года.
Другой собеседник «Ъ» в крупной торговой сети подтвердил проблемы недопоставок батончиков и конфет Bounty с кокосовой стружкой из-за неурожая. От других производителей информации о возможных перебоях в связи с этим не поступало, уточнил он. В материалах Минсельхоза США (USDA) отмечается, что прошедшие в конце 2020 года тайфуны на Филиппинах, втором поставщике кокосов в мире, привели к повреждению почти 49 млн кокосовых деревьев в стране, что грозит снижением урожая в ближайшие два-три года.
Шоколадные батончики — лидеры по темпам роста продаж в денежном и в натуральном выражении среди кондитерских изделий, подтверждают в NielsenIQ. По данным компании, с января по август 2021 года продажи категории выросли на 17,4% в деньгах и на 10,4% в штуках. Директор по корпоративным отношениям «Mars Wrigley Россия» Елизавета Александрова заявила, что Mars предъявляет высокие требования к качеству сырья и компании потребовалось время, чтобы восполнить запасы.
«Мы не ожидаем дефицита продукции под брендом Bounty на полках магазинов, ситуация никак не скажется на конечном потребителе», — подчеркнула Елизавета Александрова.
Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин поясняет, что крупные компании закупают сырье у тщательно выбранных поставщиков, поэтому если у одного из контрагентов конкретного производителя возникают сложности, это не означает, что такие же сложности будут испытывать другие участники рынка. Кроме того, отмечает он, неурожаи по отдельным видам сырья для кондитеров — довольно регулярное явление, особенно если речь идет о тропических ингредиентах. В российском офисе Ferrero (бренды Raffaello, Kinder) говорят, что определенные трудности с поставками сырья сохраняются, главным образом из-за дефицита контейнеров для морских перевозок, но вопросы решаются в рабочем порядке, а план производства выполняется. Совладелец московской кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев уточняет, что срок ожидания контейнера сегодня может растянуться до одного месяца.
Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев поясняет, что у крупных производителей, таких как Mars, в отношениях с ритейлерами не практикуются штрафы за недопоставку, такие игроки инвестируют в маркетинговые акции и поставляют уникальный ассортимент. К тому же, отмечает он, компания уведомила о возможных сложностях заранее, вероятно, чтобы сети учли это перед формированием новых заказов.
Анатолий Костырев; Константин Куркин, Санкт-Петербург