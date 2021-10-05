Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: профессиональный праздник учителей День учителя, основание советского уголовного розыска и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
10Умер Жан-Поль Бельмондо
20Как прошли выборы
10:36 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Mars предупредил об ограничениях поставок Bounty

Американская компания Mars, один из крупнейших производителей кондитерских изделий, предупредила клиентов об ограничении поставок батончиков и конфет под брендом Bounty, продажи которого в 2020 году оцениваются почти в 5 млрд руб. Причина — в возникших сложностях с поставками сырья. По данным «Ъ», проблемы могут быть связаны с нехваткой кокосовой стружки и могут продлиться до 2022 года. Впрочем, в Mars уверяют, что дефицита продукции в рознице не ожидается.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В распоряжении «Ъ» оказалось письмо российской структуры американской Mars, где компания уведомляет контрагентов о «вынужденном ограничении» поставок продукции под брендом Bounty. Ситуация обусловлена повышенным спросом в начале года и ограничением поставок сырья, говорится в обращении. В Mars рассчитывают, что товарные запасы ассортимента Bounty на складах компании полностью восполнятся к середине октября этого года, говорится в письме.

Новость
Россияне превысили норму потребления сахара в четыре раза

Mars — один из крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Портфель брендов включает Mars, Snickers, Milky Way, Bounty и др. В России шоколадные батончики выпускаются на фабрике в Ульяновской области. По оценкам Euromonitor International, в 2020 году бренд Bounty занимал около 1,1% сегмента шоколадных кондитерских изделий в России с общим оборотом 453,15 млрд руб. Таким образом, на продажи Bounty пришлось около 4,98 млрд руб. В 2020 году вся выручка Mars в РФ была 139,5 млрд руб.

По словам источника «Ъ» в рознице, в неформальных разговорах менеджеры Mars ссылаются на нехватку кокосовой стружки из-за неурожая в странах-производителях кокоса и не исключают, что сложности с поставками Bounty продлятся до 2022 года.

Другой собеседник «Ъ» в крупной торговой сети подтвердил проблемы недопоставок батончиков и конфет Bounty с кокосовой стружкой из-за неурожая. От других производителей информации о возможных перебоях в связи с этим не поступало, уточнил он. В материалах Минсельхоза США (USDA) отмечается, что прошедшие в конце 2020 года тайфуны на Филиппинах, втором поставщике кокосов в мире, привели к повреждению почти 49 млн кокосовых деревьев в стране, что грозит снижением урожая в ближайшие два-три года.

Новость
Как я месяц ел обработанную пищу и что из этого получилось

Шоколадные батончики — лидеры по темпам роста продаж в денежном и в натуральном выражении среди кондитерских изделий, подтверждают в NielsenIQ. По данным компании, с января по август 2021 года продажи категории выросли на 17,4% в деньгах и на 10,4% в штуках. Директор по корпоративным отношениям «Mars Wrigley Россия» Елизавета Александрова заявила, что Mars предъявляет высокие требования к качеству сырья и компании потребовалось время, чтобы восполнить запасы.

«Мы не ожидаем дефицита продукции под брендом Bounty на полках магазинов, ситуация никак не скажется на конечном потребителе», — подчеркнула Елизавета Александрова.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин поясняет, что крупные компании закупают сырье у тщательно выбранных поставщиков, поэтому если у одного из контрагентов конкретного производителя возникают сложности, это не означает, что такие же сложности будут испытывать другие участники рынка. Кроме того, отмечает он, неурожаи по отдельным видам сырья для кондитеров — довольно регулярное явление, особенно если речь идет о тропических ингредиентах. В российском офисе Ferrero (бренды Raffaello, Kinder) говорят, что определенные трудности с поставками сырья сохраняются, главным образом из-за дефицита контейнеров для морских перевозок, но вопросы решаются в рабочем порядке, а план производства выполняется. Совладелец московской кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев уточняет, что срок ожидания контейнера сегодня может растянуться до одного месяца.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев поясняет, что у крупных производителей, таких как Mars, в отношениях с ритейлерами не практикуются штрафы за недопоставку, такие игроки инвестируют в маркетинговые акции и поставляют уникальный ассортимент. К тому же, отмечает он, компания уведомила о возможных сложностях заранее, вероятно, чтобы сети учли это перед формированием новых заказов.

Анатолий Костырев; Константин Куркин, Санкт-Петербург

Во время загрузки произошла ошибка.
 Опубликованы данные об офшорных счетах мировых политиков
Что Роскачество нашло в составе наггетсов
В Японии заявили о готовности обсуждать мирный договор с РФ
Подозреваемый в убийстве трех девушек в Гае признал вину
«Крупнейший сбой за 13 лет». Как и почему упали мировые соцсети
Банки начали массово повышать ставки по вкладам для населения
Российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиль
Украина потратит $1,8 млрд на закупку газа
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Аппарат BepiColombo впервые показал Меркурий вблизи (фото) Очень похоже на поверхность Луны
Авто
Почему новые спорткары Porsche могут вдруг стать неуправляемыми? Немецкий автопроизводитель отзывает в России 20 спортседанов, хэтчбеков и универсалов из-за детали в передней подвеске
Кино
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» госпитализирована с ковидом 58-летняя Ольга Прокофьева сдала положительный тест на коронавирус
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Сын на диете 120
Тоже про клининг 119
Такое бывает вообще? 105
Болит спина 74
Леди
37-летняя дочь Бориса Немцова выходит замуж Избранником Жанны Немцовой стал программист Павел Елизаров
Дом
Эффектная квартира с синими акцентами: смотрите фото
5 самых неудачных идей для интерьера спальни
Стало известно, как правильно сушить зонт в прихожей
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь