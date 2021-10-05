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04:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Роснедра оценили обеспеченность России запасами золота в 36 лет

Обеспеченность РФ золотом при текущем уровне добычи составляет 36 лет, сообщил представитель Федерального агентства по недропользованию. Так он прокомментировал слова гендиректора золотодобывающей компании «Полюс» Павла Грачева, заявившего о рисках столкнуться с недостатком сырья «на горизонте 10−20 лет».

Источник: AP 2021

«При текущем уровне добычи 427 т (за 2020 год) обеспеченность Российской Федерации золотом составляет 36 лет… Информация господина Грачева, генерального директора ПАО “Полюс”, предоставленная в интервью РБК, не подтверждается», — передает ТАСС заявление представителя Роснедр.

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Роснедра также представили свои данные по объему разведанных запасов золота в России — 15 319 т на начало года, против оценки господина Грачева в 7,5−8 тыс. т. Также служба отметила, что с 2014 года расширенное воспроизводство запасов достигается ежегодно.

Накануне Павел Грачев заявил, что считает нужным переломить текущие тенденции в золотодобыче, чтобы отрасль в течение ближайших десятилетий не столкнулась со «структурным недостатком сырьевой базы». Для этого он, в частности, предлагает упростить оборот поисковых лицензий, консолидировать и перепроверить геологические данные и увеличить частные инвестиции в геологоразведку.

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