Роснедра оценили обеспеченность России запасами золота в 36 лет

«При текущем уровне добычи 427 т (за 2020 год) обеспеченность Российской Федерации золотом составляет 36 лет… Информация господина Грачева, генерального директора ПАО “Полюс”, предоставленная в интервью РБК, не подтверждается», — передает ТАСС заявление представителя Роснедр.
Роснедра также представили свои данные по объему разведанных запасов золота в России — 15 319 т на начало года, против оценки господина Грачева в 7,5−8 тыс. т. Также служба отметила, что с 2014 года расширенное воспроизводство запасов достигается ежегодно.
Накануне Павел Грачев заявил, что считает нужным переломить текущие тенденции в золотодобыче, чтобы отрасль в течение ближайших десятилетий не столкнулась со «структурным недостатком сырьевой базы». Для этого он, в частности, предлагает упростить оборот поисковых лицензий, консолидировать и перепроверить геологические данные и увеличить частные инвестиции в геологоразведку.