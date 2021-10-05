Украина потратит $1,8 млрд на закупку газа

По данным издания, на данный момент Украина располагает только 15 млрд куб. м газа, тогда как на отопительный сезон нужно 19 млрд куб. м.
«На прошлой неделе спотовая цена на газ превысила $1100 (30 тыс. грн) за тыс. куб. м, что в пересчете на 4 млрд куб. м составляет более 120 млрд грн. Скорее всего, денег понадобится меньше, потому что 30 тыс. грн за тыс. куб. м — это спекулятивная цена, вызванная низкими запасами газа в Европе. Впрочем, даже если котировки в несколько раз сократятся. На покупку 4 млрд куб. м топлива “Нафтогаз” должен потратить десятки миллиардов гривен», — уточняется в публикации.
Решить сложившуюся проблему было решено за счет выплаты компенсации «Нафтогазу» за потерю контроля над ГТС в результате разделения, проведенного в 2020 году. Эту сумму оператор должен был выплатить в течение пяти лет, однако сейчас планируется, что деньги будут выплачены до конца нынешнего года.
Отмечается, что на данный момент оператор располагает только 30 млрд гривен. Остальную сумму компании, вероятно, придется одолжить.
4 октября лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала происходящее с тарифами на газ в стране скандалом огромного масштаба из-за того, что они в восемь раз превышают себестоимость его добычи.
3 октября бывший министр экономики Украины Виктор Суслов высказал мнение, что этой зимой страну ожидает неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления. Он согласился со словами экономиста Алексея Куща о том, что из-за сокращения транзита топлива у Украины исчезнет возможность «физического отбора» газа из трубопровода. Это, по мнению обоих экспертов, в итоге приведет страну к энергетическому кризису.
По словам Суслова, в настоящее время в хранилищах на западе Украины накоплены примерно 18,7 млрд куб. м сырья.
25 сентября депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Людмила Буймийстер заявила, что энергетика Украины второй год подряд находится в плачевном состоянии. Данная ситуация, по ее словам, сложилась из-за отсутствия профессионального управления и менеджмента.