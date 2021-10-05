Фонд ЖКХ заявил о возможности расселения более 50 тыс. человек из ветхого жилья

Российский лидер попросил ускорить расселение россиян из аварийного жилья на совещании по экономическим вопросам, которое прошло в режиме видеоконференции еще 28 сентября. Президент поручил запустить новую программу расселения жилья и добавить в нее дома, которые признали аварийными на январь 2021 года. Он подчеркнул, что живущие в них россияне должны начать получать качественное современное жилье уже со следующего года.
13 сентября Путин по итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия» поручил правительству предусмотреть в бюджете на 2022 год и плановые 2023 и 2024 годы средства на расселение ветхого жилья в регионах. На эти цели он поручил выделить в 2022-м из федерального бюджета 45 млрд рублей.
Сейчас расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, происходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Программа рассчитана до конца 2024 года и предполагает расселение 530,9 тыс. человек.
Государственная корпорация — Фонд ЖКХ отмечает, что финансово поддерживает реализацию региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Деньги на их выполнение фонд выделает как раз в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
В госкорпорации рассказали, что в рамках нацпроекта запланировано переселить более 500 тыс. человек из 8,99 млн кв. м ветхого жилья. В рамках федерального проекта, начиная с 2019 года по 1 сентября 2021-го, уже расселили 3,7 млн кв. м такой недвижимости. Всего с 2008 года по настоящее время в рамках реализации программ переселения в новые квартиры переехали порядка 1,3 млн человек из непригодных для проживания домов общей площадью 20 млн кв. м.
Подчеркивается, что программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, завершили по результатам 2020 года Карачаево-Черкесия и Сахалинская область.
К 1 сентября этого года полностью выполнили показатели проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» с учетом реализации программ переселения из аварийного жилья за счет собственных средств Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Севастополь.
«Ожидается, что до конца 2021 года программные мероприятия завершат Республика Адыгея, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Магаданская и Саратовская области. При этом, еще более 25 субъектов РФ перенесли сроки завершения расселения аварийного жилья с 2025 года на более ранние годы», — сообщили в Фонде ЖКХ.
Согласно данным, предоставленным госкорпорации субъектами страны, объем требующего расселения ветхого жилья в целом по Российской Федерации на начало 2019 года составлял 16 млн кв. м, на начало 2020-го — 17,3 млн кв. м. На начало 2021 года объем такого жилья достиг около 20 млн кв. м, из которых в 2017—2020 годах аварийным признали 11,3 млн кв. м.
В августе премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что власти направят более 20 млрд рублей некоторым регионам для ликвидации аварийного жилья. По его словам, 14 регионов готовы построить более 40 важных инфраструктурных объектов раньше установленных сроков.
В мае премьер говорил, что план расселения из аварийного жилья в 2019—2020 годах выполнили более чем на 200%.
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