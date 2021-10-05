17:28 (мск), источник: Forbes
10 богатейших американцев — 2021. Рейтинг Forbes
Состояние 400 самых богатых американцев достигло рекордных $4,5 трлн, что на 40% больше, чем в прошлом рейтинге. Почти все стали богаче, чем год назад.
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Топ-10 рейтинга богатейших американцев — в фотогалерее.
1. Джефф Безос
Состояние: $201 млрд
Изменение за год: +$22 млрд
Источник состояния: Amazon
Возраст: 57
Джефф Безос основал гиганта электронной коммерции Amazon в 1994 году в своем гараже в Сиэтле. Он ушел с поста генерального директора и стал исполнительным председателем совета директоров 5 июля 2021 года. Миллиардер возглавляет рейтинг, несмотря на самый дорогостоящий в истории развод. Его жена Маккензи Скотт получила 19,7 млн акций Amazon — это примерно 4% компании.
2. Илон Маск
Состояние: $190,5 млрд
Изменение за год: +$122,5 млрд
Источник состояния: Tesla, SpaceX
Возраст: 50
Илон Маск совершает революцию в транспорте как на Земле, разрабатывая электромобили Tesla, так и в космосе, строя ракеты SpaceX. В сентябре 2021 года Маск расстался с канадской певицей Граймс. По словам миллиардера, их отношениям помешала работа: сам он проводит большую часть времени в Техасе, где занимается делами Tesla и SpaceX, а Граймс в основном находится в Калифорнии. Своего сына X Æ A-12 они намерены воспитывать вместе.
3. Марк Цукерберг
Состояние: $134,5 млрд
Изменение за год: +$49,5 млрд
Источник состояния: Facebook
Возраст: 37
В середине июля 2021 года президент США Джо Байден раскритиковал Facebook за распространение дезинформации о вакцинах против коронавируса. А 4 октября технический сбой, затронувший миллиарды пользователей социальной сети, которой управляет Цукерберг, привел не только к падению акций компании Марка, но и к снижению основных фондовых индексов США. В декабре 2015 года Цукерберг и его жена Присцилла Чан пообещали в течение жизни пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительные цели.
4. Билл Гейтс
Состояние: $134 млрд
Изменение за год: +$23 млрд
Источник состояния: Microsoft
Возраст: 65
Билл Гейтс увлекся инвестициями в проекты, сокращающие выбросы углерода, и благотворительность. Вместе с теперь уже бывшей женой Мелиндой он создал Bill & Melinda Gates Foundation — крупнейший в мире частный благотворительный фонд, который занимается обеспечением глобального здравоохранения.
5. Ларри Пейдж
Состояние: $123 млрд
Изменение за год: +$55,5 млрд
Источник состояния: Google
Возраст: 48
Ларри Пейдж ушел с поста генерального директора Alphabet, материнской компании Google, в декабре 2019 года, но остается членом совета директоров и держателем контрольного пакета акций. Он также является сооснователем компании Planetary Resources, которая занимается исследованием возможностей расширения базы естественных ресурсов Земли. Также Пейдж финансирует стартапы по разработке летающих автомобилей Kitty Hawk и Opener.
6. Сергей Брин
Состояние: $118,5 млрд
Изменение за год: +$52,8 млрд
Источник состояния: Google
Возраст: 48
Сергей Брин ушел с поста президента Alphabet, материнской компании Google, в декабре 2019 года, но остается членом совета директоров и акционером компании.
7. Ларри Эллисон
Состояние: $117,3 млрд
Изменение за год: +$45,3 млрд
Источник состояния: программное обеспечение
Возраст: 77
Ларри Эллисон — соучредитель, председатель совета директоров и главный технический директор IT-корпорации Oracle, в которой ему принадлежит около 35%. Сегодня Oracle — один из крупнейших разработчиков софта в мире, в том числе благодаря серии недружественных поглощений конкурентов.
8. Уоррен Баффет
Состояние: $102 млрд
Изменение за год: +$28,5 млрд
Источник состояния: Berkshire Hathaway
Возраст: 91
Уоррен Баффет, известный как «Оракул Омахи», считается одним из самых успешных инвесторов всех времен. Он управляет инвестиционным домом Berkshire Hathaway, которому принадлежат доли более чем в 60 компаниях, включая страховщика Geico, производителя батареек Duracell и сеть ресторанов Dairy Queen.
9. Стив Балмер
Состояние: $96,5 млрд
Изменение за год: +$27,5 млрд
Источник состояния: Microsoft
Возраст: 65
Стив Балмер — бывший генеральный директор корпорации Microsoft, он руководил компанией с 2000 по 2014 год. Балмера часто обвиняют в упущенных возможностях на рынках: некоторые технологии изначально были изобретены в Microsoft, но обрели коммерческий успех благодаря Apple (iPod, смартфоны iPhone, планшеты iPad). За время его руководства общий курс акций Microsoft упал на 36%.
10. Майкл Блумберг
Состояние: $70 млрд
Изменение за год: +$15 млрд
Источник состояния: Bloomberg LP
Возраст: 79
Майкл Блумберг стал соучредителем компании Bloomberg LP, занимающейся финансовой информацией и СМИ, в 1981 году. Предприниматель пожертвовал $8 млрд на борьбу с оружием, изменение климата и другие благотворительные цели. Он в течение 12 лет занимал пост мэра Нью-Йорка, став одним из четырех человек, которые оставались на должности так долго.
Основатель Amazon Джефф Безос с состоянием $201 млрд занимает первое место. На втором — Илон Маск, которого отделяют от лидера всего $10,5 млрд (его состояние оценивается в $190,5 млрд). Основатель Facebook Марк Цукерберг ($134,5 млрд) занимает третью строчку.
В этом году в рейтинге 44 новых имени. При этом число участников Forbes 400, которые пожертвовали более 20% своего состояния, по сравнению с прошлым годом сократилось с 10 до восьми, в то время как количество тех, кто отдал менее 1% своего состояния, увеличилось со 127 до 156.
Впервые за 25 лет американский Forbes не включил в рейтинг самых богатых миллиардеров США Дональда Трампа. Экс-президент лишился места в списке из-за сокращения своего состояния на фоне пандемии. Для того чтобы попасть в список, Трампу не хватило $400 млн.