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16:53 (мск), источник: Life.ru

Глава Минтруда предложил упростить правила найма подростков

Министр отметил, что развитие технологий и креативных индустрий позволяет несовершеннолетним зарабатывать на своих увлечениях.

Источник: РИА "Новости"

Глава Минтруда РФ Антон Котяков выступил с предложением упростить правила найма подростков на некоторые виды работ. Такую инициативу он озвучил во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

«Развитие цифровых технологий и креативных индустрий позволяет совсем молодым ребятам зарабатывать на своих увлечениях. Писать программные продукты, фотографировать, вести блоги, выполнять заказы в области дизайна или графики. Предлагаем для подобных работ упростить наём подростков», — сообщил Котяков.

Он подчеркнул, что это запрос родительской общественности. По его словам, для этого необходимо внести изменения в законодательство, которые позволят несовершеннолетним зарабатывать в свободное от учёбы время, «монетизировать свои навыки и развивать деловые качества», которые понадобятся в будущем.

Ранее опрос показал, какую подработку чаще всего выбирают студенты. В большинстве случаев обучающиеся на очной форме молодые люди трудятся не по специальности, причём делают это осознанно.

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