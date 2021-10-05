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17:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: на европейском энергорынке истерика

Российский президент Владимир Путин заявил об «истерике и неразберихе» на европейском рынке энергоносителей. По его словам, в отличие от Европы Россия сможет перейти к альтернативной энергетике плавно.

Источник: Reuters
Видите, что в Европе происходит: там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли.
Владимир Путин
президент РФ

«Плавный переход должен быть, плавный. И у нашей страны есть точно совершенно все возможности, чтобы избежать подобных ошибок», — сказал Путин на совещании с правительством (цитата по «РИА Новости»).

По словам президента, максимальные темпы экономического роста должны быть обеспечены одновременно с достижением углеродной нейтральности. «Мы ставим амбициозную задачу: сделать его (выброс парниковых газов.— “Ъ”) даже ниже, чем в Евросоюзе. Но на пути к этой цели мы обязаны решить еще одну задачу. Снижая негативное воздействие российской экономики на глобальный климат, обеспечить максимальные темпы ее роста», — сказал глава государства.

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Он также попросил правительство активизировать работу над проектами электрификации газотранспортной и нефтетранспортной инфраструктуры в России. «Мы обязаны грамотно и в полной мере воспользоваться возможностями, которые открывают текущие и будущие изменения глобальной экономики, тем более проекты, которые несут прямую выгоду экономике и одновременно с этим обеспечивают заметное снижение выбросов парниковых газов», — заявил Путин. По его словам, такие планы уже реализуются.

«В нефтяной промышленности это, например, утилизация попутного газа. Значит отсюда следует другой вопрос, который мы решаем — это электрификация газотранспортной и нефтетранспортной инфраструктуры, активные инвестиции в нефте- и газохимию, …в электроэнергетике — программа комплексной модернизации тепловой энергетики, также запущены проекты по… энергоэффективности, …модернизируем теплоснабжение. …Я прошу правительство активизировать эту работу», — сказал президент.

Спрос на нефть продолжает восстанавливаться, цены на нее на мировом рынке резко взлетели.

По данным агентства Reuters, котировки Brent на срочном и спот-рынке достигали отметки $82 за баррель. Котировки российской Urals на спот-рынке поднимались выше $80 за баррель. Подъем цен на нефть позитивно отразился на российском фондовом рынке, основу которого составляют сырьевые компании.

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