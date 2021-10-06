02:15 (мск), источник: Известия
Слепой банкрот: число несостоятельных россиян выросло почти в два раза
Какие регионы лидируют по этому показателю и когда тренд пойдет на спад.
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Количество обанкротившихся россиян продолжает расти: за девять месяцев 2021-го оно увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за январь-сентябрь суды объявили несостоятельными 137,4 тыс. граждан и ИП. При этом новой процедурой банкротства через МФЦ воспользовалось только 5 тыс. россиян. Рост числа несостоятельных граждан обусловлен последствиями пандемии и локдауна в 2020 году, а также общим снижением доходов, объяснили эксперты. По их оценкам, уменьшение темпов роста банкротств произойдет на горизонте двух-трех лет.
За девять месяцев этого года суды признали несостоятельными 137 485 граждан и ИП. Это в 1,8 раза больше, чем за январь-сентябрь 2020-го, сообщили в «Федресурсе». Для сравнения: год назад рост был в 1,6 раза к аналогичному периоду 2019-го.
Граждане, как правило, сами инициируют свое банкротство в отличие от компаний, где заявителями выступают кредиторы, отметили в «Федресурсе». Должники в январе-сентябре 2021-го выступили заявителями в 95,1% процедур, в то время как кредиторы инициировали 3,8% дел, а ФНС России — 1,1%.
В абсолютном выражении по количеству граждан-банкротов лидируют Москва и Московская область — в этих регионах несостоятельными было признано 7,4 тыс. и 7,3 тыс. человек соответственно. На третьем месте — Краснодарский край (6,8 тыс.), на четвертом — Санкт-Петербург (6 тыс.), далее идут Самарская (5,9 тыс.), Свердловская области (5,5 тыс.) и Башкортостан (5,3 тыс.). Замыкают десятку регионов Ростовская (4,3 тыс.), Челябинская (4,1 тыс.) и Волгоградская области (3,6 тыс.).
В то же время к прохождению процедуры внесудебного банкротства с момента ее запуска (с осени прошлого года) допущены всего 5 тыс. граждан. Сумма их долга за весь период составила 1,7 млрд рублей в начатых процедурах, из них 985 млн рублей — в завершенных. Чаще всего новым механизмом пользовались жители Омской и Челябинской областей, а также Пермского, Алтайского и Краснодарского краев. При этом 7,9 тыс. желающих воспользоваться новым механизмом было отказано. В основном из-за несоответствия критериям допуска, пояснили в «Федресурсе».
«Известия» направили запросы в топ-30 российских банков с просьбой прокомментировать данные службы. Директор департамента розничных рисков «Зенита» Александр Шорников заявил, что рост банкротств наблюдается и среди клиентов их кредитной организации, причем он с некоторой задержкой следует за увеличением кредитного портфеля потребительских ссуд на рынке.
В Сбербанке заявили, что в течение 2021 года наблюдают среди клиентов динамику аналогичную рынку. Рост количества банкротов-граждан был ожидаем: все больше людей узнает о наличии такого инструмента и выбирает этот способ для решения финансовых трудностей.
Справка «Известий»
Институт судебного банкротства граждан работает в России с октября 2015-го, через него несостоятельными признаны 419,7 тыс. граждан. Тогда как новая процедура внесудебного избавления от долгов появилась в сентябре 2020-го.
В рамках первого механизма россиянин может признать себя банкротом при долге свыше 500 тыс. рублей и лишь раз в пять лет, процедура платная. Вторая бесплатная, заявление подается в МФЦ. Под ее требования подпадают физлица с задолженностью от 50 тыс. до 500 тыс. Воспользоваться такой схемой можно только раз в 10 лет.
Банкротство граждан продолжает набирать популярность, но существенного всплеска под влиянием пандемии не наблюдается, констатировал руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. Видимо, пострадавшим от нее россиянам уже удалось урегулировать свои долги с кредиторами, предположил он.
Увеличение числа физлиц, признанных несостоятельными, связано с развитием самого института банкротства и постепенным ростом доверия к процедуре, уверен замминистра экономического развития России Илья Торосов. А достаточно плавный рост количества граждан, которые могут воспользоваться внесудебным банкротством, прогнозируем: одним из главных условий для списания долгов остается требование об окончании исполнительного производства, на это нужно время, в связи с чем и существует некий отложенный эффект.
Илья Торосов также напомнил, что с 1 февраля 2022 года вступит в силу закон, который даст возможность гражданину сохранить ежемесячный доход в размере прожиточного минимума при взыскании долгов приставами. Это повысит доступность процедуры банкротства для малообеспеченных россиян, полагает он.
Рост банкротств обусловлен последствиями пандемии и локдауна в 2020 году, а также общим снижением доходов, отметил младший директор по кредитным рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. При этом нельзя забывать, что процедура признания несостоятельным достаточно долгая и «должна созреть». Свою роль также играет наработка судебной практики, так как сам институт банкротства введен относительно недавно, констатировал он.
— Пик банкротств граждан, скорее всего, не пройден и будет зависеть от экономической ситуации и развития пандемии COVID. Поэтому снижение их числа может произойти на горизонте двух-трех лет, — заявил Вячеслав Путиловский.
При этом наибольший интерес к банкротству в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других регионах из топ-10 объясняется тем, что в них наблюдается повышенный уровень экономической активности населения и хорошо развита юридическая поддержка.
Распределение количества несостоятельных физлиц по регионам можно связать с несколькими факторами, уверена партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Вера Рихтерман. Во-первых, с уровнем банкротства фирм, поскольку зачастую признание физлиц несостоятельными тесно связано с разорением компаний. Во-вторых, определяющими зачастую становятся распространенность использования заемных средств, стоимость жизни в регионе, уровень развития МСП, полагает эксперт.
На протяжении всего 2020 года действовал мораторий на банкротство, напомнил управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. После снятия ограничений рынок просто наверстывает упущенное.
В ЦБ не прокомментировали данные «Федресурса» по запросу «Известий».