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02:15 (мск), источник: Известия

Слепой банкрот: число несостоятельных россиян выросло почти в два раза

Какие регионы лидируют по этому показателю и когда тренд пойдет на спад.

Источник: Reuters

Количество обанкротившихся россиян продолжает расти: за девять месяцев 2021-го оно увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за январь-сентябрь суды объявили несостоятельными 137,4 тыс. граждан и ИП. При этом новой процедурой банкротства через МФЦ воспользовалось только 5 тыс. россиян. Рост числа несостоятельных граждан обусловлен последствиями пандемии и локдауна в 2020 году, а также общим снижением доходов, объяснили эксперты. По их оценкам, уменьшение темпов роста банкротств произойдет на горизонте двух-трех лет.

Кратный рост

За девять месяцев этого года суды признали несостоятельными 137 485 граждан и ИП. Это в 1,8 раза больше, чем за январь-сентябрь 2020-го, сообщили в «Федресурсе». Для сравнения: год назад рост был в 1,6 раза к аналогичному периоду 2019-го.

Граждане, как правило, сами инициируют свое банкротство в отличие от компаний, где заявителями выступают кредиторы, отметили в «Федресурсе». Должники в январе-сентябре 2021-го выступили заявителями в 95,1% процедур, в то время как кредиторы инициировали 3,8% дел, а ФНС России — 1,1%.

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В абсолютном выражении по количеству граждан-банкротов лидируют Москва и Московская область — в этих регионах несостоятельными было признано 7,4 тыс. и 7,3 тыс. человек соответственно. На третьем месте — Краснодарский край (6,8 тыс.), на четвертом — Санкт-Петербург (6 тыс.), далее идут Самарская (5,9 тыс.), Свердловская области (5,5 тыс.) и Башкортостан (5,3 тыс.). Замыкают десятку регионов Ростовская (4,3 тыс.), Челябинская (4,1 тыс.) и Волгоградская области (3,6 тыс.).

В то же время к прохождению процедуры внесудебного банкротства с момента ее запуска (с осени прошлого года) допущены всего 5 тыс. граждан. Сумма их долга за весь период составила 1,7 млрд рублей в начатых процедурах, из них 985 млн рублей — в завершенных. Чаще всего новым механизмом пользовались жители Омской и Челябинской областей, а также Пермского, Алтайского и Краснодарского краев. При этом 7,9 тыс. желающих воспользоваться новым механизмом было отказано. В основном из-за несоответствия критериям допуска, пояснили в «Федресурсе».

«Известия» направили запросы в топ-30 российских банков с просьбой прокомментировать данные службы. Директор департамента розничных рисков «Зенита» Александр Шорников заявил, что рост банкротств наблюдается и среди клиентов их кредитной организации, причем он с некоторой задержкой следует за увеличением кредитного портфеля потребительских ссуд на рынке.

Если раньше на банкротство подавали только сами должники, стремясь освободиться от долгов, то теперь видна некоторая активизация признания несостоятельности физлиц со стороны конкурирующих кредиторов, констатировал он.

В Сбербанке заявили, что в течение 2021 года наблюдают среди клиентов динамику аналогичную рынку. Рост количества банкротов-граждан был ожидаем: все больше людей узнает о наличии такого инструмента и выбирает этот способ для решения финансовых трудностей.

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Справка «Известий»

Институт судебного банкротства граждан работает в России с октября 2015-го, через него несостоятельными признаны 419,7 тыс. граждан. Тогда как новая процедура внесудебного избавления от долгов появилась в сентябре 2020-го.

В рамках первого механизма россиянин может признать себя банкротом при долге свыше 500 тыс. рублей и лишь раз в пять лет, процедура платная. Вторая бесплатная, заявление подается в МФЦ. Под ее требования подпадают физлица с задолженностью от 50 тыс. до 500 тыс. Воспользоваться такой схемой можно только раз в 10 лет.

Вопрос доверия

Банкротство граждан продолжает набирать популярность, но существенного всплеска под влиянием пандемии не наблюдается, констатировал руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. Видимо, пострадавшим от нее россиянам уже удалось урегулировать свои долги с кредиторами, предположил он.

Увеличение числа физлиц, признанных несостоятельными, связано с развитием самого института банкротства и постепенным ростом доверия к процедуре, уверен замминистра экономического развития России Илья Торосов. А достаточно плавный рост количества граждан, которые могут воспользоваться внесудебным банкротством, прогнозируем: одним из главных условий для списания долгов остается требование об окончании исполнительного производства, на это нужно время, в связи с чем и существует некий отложенный эффект.

Илья Торосов также напомнил, что с 1 февраля 2022 года вступит в силу закон, который даст возможность гражданину сохранить ежемесячный доход в размере прожиточного минимума при взыскании долгов приставами. Это повысит доступность процедуры банкротства для малообеспеченных россиян, полагает он.

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Рост банкротств обусловлен последствиями пандемии и локдауна в 2020 году, а также общим снижением доходов, отметил младший директор по кредитным рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. При этом нельзя забывать, что процедура признания несостоятельным достаточно долгая и «должна созреть». Свою роль также играет наработка судебной практики, так как сам институт банкротства введен относительно недавно, констатировал он.

— Пик банкротств граждан, скорее всего, не пройден и будет зависеть от экономической ситуации и развития пандемии COVID. Поэтому снижение их числа может произойти на горизонте двух-трех лет, — заявил Вячеслав Путиловский.

При этом наибольший интерес к банкротству в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других регионах из топ-10 объясняется тем, что в них наблюдается повышенный уровень экономической активности населения и хорошо развита юридическая поддержка.

Распределение количества несостоятельных физлиц по регионам можно связать с несколькими факторами, уверена партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Вера Рихтерман. Во-первых, с уровнем банкротства фирм, поскольку зачастую признание физлиц несостоятельными тесно связано с разорением компаний. Во-вторых, определяющими зачастую становятся распространенность использования заемных средств, стоимость жизни в регионе, уровень развития МСП, полагает эксперт.

На протяжении всего 2020 года действовал мораторий на банкротство, напомнил управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. После снятия ограничений рынок просто наверстывает упущенное.

В ЦБ не прокомментировали данные «Федресурса» по запросу «Известий».

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