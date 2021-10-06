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06:42 (мск), источник: Российская газета

Минтруд предложил по-новому оплачивать отпуск при увольнении

Минтруд разработал изменения в Трудовой кодекс, уточняющие чувствительные для работников нормы продолжительности рабочего времени, исчисления продолжительности отпусков и реализации права на отпуск при увольнении работника.

Источник: Reuters

«Напомню, что статьей 91 ТК РФ установлены понятие рабочего времени и его нормальная продолжительность, которая не может превышать 40 часов в неделю. Предлагается внести дополнение в понятие “нормальная продолжительность рабочего времени”, уточнив, что это 8 часов ежедневной работы (смены), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права», — уточнил «Российской газете» доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

А статьей 120 ТК РФ установлено, что продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.

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«Проект дополняет эту норму, устанавливая, что количество дней ежегодного оплачиваемого отпуска за один месяц рассчитывается путем деления полной продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, установленной работнику, на 12 месяцев», — уточняет юрист.

В статье 127 ТК говорится, что при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.

«Проект разъясняет, что при этом работнику, проработавшему в рабочем году не менее одиннадцати месяцев, подлежащих включению в стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, выплачивается денежная компенсация в размере среднего заработка за срок полного отпуска. В остальных случаях работник получает пропорциональную денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска», — добавил Соловьев.

Также данный порядок, по его словам, дополняется новой нормой о том, что при исчислении стажа работы, дающего право на пропорциональный ежегодный оплачиваемый отпуск или на денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска при увольнении, остаток, составляющий менее 15 календарных дней, исключается из расчета, а остаток, составляющий 15 календарных дней и более, округляется до полного месяца.

«В целом указанные уточнения касаются вопросов, которые достаточно часто становятся предметом спора между работником и работодателем, а также рассматриваются в судах. В случае принятия данных поправок можно спрогнозировать снижение количества конфликтных ситуаций в трудовых правоотношениях, повышение уровня гарантий для работников, формирование практики, направленной на соблюдение прав человека», — констатировал юрист.

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