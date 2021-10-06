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02:34 (мск), источник: ТАСС

Пять стран ЕС предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Группа стран ЕС — Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция — предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении пяти стран, опубликованном журналистом агентства Bloomberg Хавьером Бласом в Twitter.

Источник: AP 2021

«Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны», — говорится в заявлении.

Пять стран также призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен. В заявлении предлагается повысить координацию при покупках, чтобы улучшить общие позиции.

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Помимо этого, авторы документа считают необходимым проведение реформы рынка электроэнергии ЕС, чтобы улучшить взаимосвязь между стоимостью выработки электричества и его конечной ценой для потребителей.

Пятерка стран также отмечает необходимость связать тарифы на электроэнергию с системой торговли квотами на вредные выбросы, которая действует в Евросоюзе. По мнению вышеупомянутых государств, это позволит ускорить переход на более экологичные источники электроэнергии, так как повысит стоимость угля.

В документе указано, что это совместное заявление министров экономики и финансов пяти перечисленных стран. Дата на размещенной журналистом копии не стоит.

О ситуации с газом в Европе

Цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября вновь побила рекорд и впервые превысила $1,2 тыс. за 1 тыс. куб.м, свидетельствуют данные биржи ICE. На прошлой неделе этот показатель впервые в истории превысил $1 тыс.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее обращал внимание, что сильное отставание в закачке газа в подземные хранилища Европы и растущий спрос привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут повыситься еще больше в ближайшее время.

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