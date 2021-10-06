Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: профессиональный праздник учителей День учителя, основание советского уголовного розыска и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
8Стрельба в университете в Перми
5Названы 5 крупнейших катастроф на воде за 30 лет
05:08 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Приватизация земельных участков во втором поясе водоохранной зоны будет разрешена

Белый дом намерен отменить запрет на приватизацию участков в так называемом втором поясе зон санитарной охраны водоемов, введенный в 2007 году ради их защиты. Нормы об ограничении оборота участков де-факто признаны неэффективными — ожидается, что именно передача земель в собственность будет стимулировать граждан и бизнес к соблюдению природоохранного законодательства. Впрочем, основной причиной снятия барьеров выглядит стимулирование строительства на таких земельных участках.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к Земельному кодексу, призванных снять ограничения на оборот участков во втором поясе зон санитарной охраны (ЗСО) источников воды для питьевых и бытовых целей.

Вокруг водоемов действует несколько поясов защиты. На территории первого (100 м от источника) может размещаться насосная станция и другие водопроводные сооружения — это охраняемая территория строгого режима.

Границы второго пояса индивидуальны (ширина пояса в некоторых случаях может превышать 2 км), поскольку он должен защитить источник воды от бактериального заражения. Сейчас территории в границах второго пояса не подлежат приватизации, но их можно арендовать.

Запрет на продажу участков появился в Земельном кодексе в 2007 году и объяснялся тогда необходимостью охраны водоемов. В Росреестре сейчас считают эти ограничения необоснованными.

Читайте также
Метеорологи ООН предрекли человечеству водный кризис

«Запрет на приватизацию земельных участков во втором поясе ЗСО никак не связан непосредственно с охраной и защитой водных объектов. Соответствующие требования по их охране и защите распространяются в равной степени на собственников земельных участков, на арендаторов и землепользователей. С точки зрения законодательства запрет не выполняет природоохранных функций, а только направлен на ограничение вовлечения земельных участков в гражданский оборот», — разъяснили «Ъ» в ведомстве.

По оценкам Росреестра, в целом по стране во втором поясе находится около 1,5 млн земельных участков. В частности, ограничения распространяются на 35% площади Московской области — ее доходы от приватизации участков оцениваются в 4,5 млрд руб. ежегодно.

Запрет сейчас распространяется на основные водоемы Москвы, Тверской и Смоленской областей, Поволжья и Сибири. При этом в границах второго пояса находятся крупные промышленные предприятия, транспортные и логистические центры, индивидуальные жилые дома.

По оценкам экспертов, доходы регионов от продажи участков могут составить 100 млрд руб. Дополнительные поступления обеспечат и налоговые, и неналоговые доходы от передачи участков в собственность.

По словам главы «Опоры России» Александра Калинина, на многих участках во второй зоне «были построены к 2007 году здания, после изменения закона они просто повисли в воздухе — землю под ними оформить в собственность нельзя. Первый и второй пояса приравняли между собой, ограничив в обороте. Проект Росреестра должен восстановить справедливость».

Читайте также
«Обязательно жахнем»: замглавы Минфина заявил о «больших планах» по приватизации

Сейчас граждане, которым в пользование предоставлены земельные участки в границах второго пояса, не могут воспользоваться «дачной амнистией» по переоформлению земли, лишены возможности продать, подарить или передать в наследство свои участки, указывают в Росреестре.

По сравнению с жесткими нормами о запрете приватизации передача объектов в собственность может также оказаться более действенным механизмом предупреждения нарушений природоохранного законодательства. Эффективность привлечения к ответственности собственника выше, чем арендатора, из-за возможности изъятия участка или недвижимости в счет штрафа, указывают авторы проекта.

Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева считает, что сохранение участков в госсобственности является более эффективным рычагом, поскольку в случае нарушений можно легко разорвать договор аренды, тогда как передача в частную собственность усложняет процедуру и требует затяжных судебных разбирательств. «Проект в ряду других правительственных инициатив способен снять барьеры для стимулирования строительства, в первую очередь жилищного. Однако, когда речь идет о качестве воды, послабления скорее нецелесообразны», — отмечает она.

Диана Галиева

Во время загрузки произошла ошибка.
 Опубликованы данные об офшорных счетах мировых политиков
Как Путин рассказывал о сбережении нации от COVID на собственном примере
Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
Число несостоятельных россиян увеличилось почти вдвое
Власти разрабатывают стандарт жилья с мебелью
Международный рейс выполнили ради единственного пассажира
Сенаторы призвали Байдена выслать 300 российских дипломатов
Хабиб поборолся с Роналду и провел дуэль взглядов (видео)
Здоровье
Переболевший ковидом пожилой японец не может усидеть на месте Мужчине первому в мире поставили диагноз «синдром анального беспокойства».
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Авто
Почему спрос на БУ зимние шины вдруг вырос почти на 80%? Минусовые температуры по ночам вызвали повышенный интерес автовладельцев к подержанным зимним шинам
Кино
«Сердце выскакивает»: Боярская и другие поддерживают Пересильд Звезды обратились со словами восхищения и поддержки к актрисе, отправившейся в космос
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Дети
Звонок для учителя: 10 бессмертных фраз, которые подарили нам учителя Листайте галерею, чтобы снова почувствовать себя за партой
Леди
Девушка сбросила 32 кг и назвала семь правил похудения Американка весила 114 килограммов
Дом
Эффектная квартира с синими акцентами: смотрите фото
5 самых неудачных идей для интерьера спальни
Стало известно, как правильно сушить зонт в прихожей
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь