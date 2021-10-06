Приватизация земельных участков во втором поясе водоохранной зоны будет разрешена

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к Земельному кодексу, призванных снять ограничения на оборот участков во втором поясе зон санитарной охраны (ЗСО) источников воды для питьевых и бытовых целей.
Вокруг водоемов действует несколько поясов защиты. На территории первого (100 м от источника) может размещаться насосная станция и другие водопроводные сооружения — это охраняемая территория строгого режима.
Границы второго пояса индивидуальны (ширина пояса в некоторых случаях может превышать 2 км), поскольку он должен защитить источник воды от бактериального заражения. Сейчас территории в границах второго пояса не подлежат приватизации, но их можно арендовать.
Запрет на продажу участков появился в Земельном кодексе в 2007 году и объяснялся тогда необходимостью охраны водоемов. В Росреестре сейчас считают эти ограничения необоснованными.
«Запрет на приватизацию земельных участков во втором поясе ЗСО никак не связан непосредственно с охраной и защитой водных объектов. Соответствующие требования по их охране и защите распространяются в равной степени на собственников земельных участков, на арендаторов и землепользователей. С точки зрения законодательства запрет не выполняет природоохранных функций, а только направлен на ограничение вовлечения земельных участков в гражданский оборот», — разъяснили «Ъ» в ведомстве.
По оценкам Росреестра, в целом по стране во втором поясе находится около 1,5 млн земельных участков. В частности, ограничения распространяются на 35% площади Московской области — ее доходы от приватизации участков оцениваются в 4,5 млрд руб. ежегодно.
Запрет сейчас распространяется на основные водоемы Москвы, Тверской и Смоленской областей, Поволжья и Сибири. При этом в границах второго пояса находятся крупные промышленные предприятия, транспортные и логистические центры, индивидуальные жилые дома.
По оценкам экспертов, доходы регионов от продажи участков могут составить 100 млрд руб. Дополнительные поступления обеспечат и налоговые, и неналоговые доходы от передачи участков в собственность.
По словам главы «Опоры России» Александра Калинина, на многих участках во второй зоне «были построены к 2007 году здания, после изменения закона они просто повисли в воздухе — землю под ними оформить в собственность нельзя. Первый и второй пояса приравняли между собой, ограничив в обороте. Проект Росреестра должен восстановить справедливость».
Сейчас граждане, которым в пользование предоставлены земельные участки в границах второго пояса, не могут воспользоваться «дачной амнистией» по переоформлению земли, лишены возможности продать, подарить или передать в наследство свои участки, указывают в Росреестре.
По сравнению с жесткими нормами о запрете приватизации передача объектов в собственность может также оказаться более действенным механизмом предупреждения нарушений природоохранного законодательства. Эффективность привлечения к ответственности собственника выше, чем арендатора, из-за возможности изъятия участка или недвижимости в счет штрафа, указывают авторы проекта.
Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева считает, что сохранение участков в госсобственности является более эффективным рычагом, поскольку в случае нарушений можно легко разорвать договор аренды, тогда как передача в частную собственность усложняет процедуру и требует затяжных судебных разбирательств. «Проект в ряду других правительственных инициатив способен снять барьеры для стимулирования строительства, в первую очередь жилищного. Однако, когда речь идет о качестве воды, послабления скорее нецелесообразны», — отмечает она.
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