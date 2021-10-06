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03:41 (мск), источник: Известия

В России разрабатывают стандарт жилья с мебелью

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минстрою и Минпромторгу к 7 октября рассмотреть возможность включения в критерии стандартного жилья обязательной чистовой отделки и меблировки. Об этом сказано в соответствующем документе, с которым ознакомились «Известия», его подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера.

Источник: РИА "Новости"

В поручении отмечено, что предложение в аппарат направила Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.

Критерии жилья стандарт-класса определены приказом Минстроя от 29 апреля 2020 года № 237/пр. Сегодня в числе обязательных требований к таким квартирам — наличие лампочек, сантехники и смесителей, мойки с тумбой, а также плиты на кухне, сказал «Известиям» президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России, генеральный директор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков.

По его словам, следует включить в требования обязательную чистовую отделку (полностью готовый ремонт с обоями), а также мебель — кухню, встроенные шкафы в прихожей, мебель в ванной.

По данным bnMap.pro, около 30% строящихся домов в России относятся к стандарт-классу.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что поддерживают инициативу. В ведомстве полагают, что российская промышленность справится с задачей: объем производства мебели в России за семь месяцев 2021 года вырос на 36% относительно аналогичного периода 2020-го. Оснащение квартир мебелью приведет к снижению ее стоимости для владельца жилья, указали в ведомстве.

По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России, мебель покупателям будет обходиться на 40−50% дешевле, поскольку застройщики будут закупать ее оптом. Конечная стоимость квартир может увеличиться не более чем на 5%, оценил Андрей Колочинский.

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