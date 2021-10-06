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05:24 (мск), источник: РБК

Всемирный банк пересмотрел прогнозы по экономическому росту в России

Всемирный банк (ВБ) скорректировал прогнозы экономического роста для стран Европы и Центральной Азии, в том числе для России. Предыдущую оценку роста мировых экономик глобальная организация давала в июне.

Источник: AP 2021

Теперь, по ожиданиям экономистов ВБ, рост российского ВВП в 2021, 2022 и 2023 годах составит соответственно 4,3%, 2,8% и 1,8%. Краткосрочная оценка на этот год улучшена на 1,1 п.п. по сравнению с июньским прогнозом, но прогнозы на следующие годы ухудшены — на 0,4 и 0,5 п.п. соответственно.

Особенно пессимистично ВБ смотрит на перспективы российской экономики к 2023 году: 1,8% — это ниже, чем рыночный консенсус по росту ВВП страны за этот год (2,1%, по данным «Ренессанс Капитала»).

Риски для роста

Рост ВВП по итогам 2021 года сильнее ожидаемого Всемирный банк объяснил более ранним, чем ожидалось, восстановлением внутреннего спроса и повышением цен на энергоносители, включая нефть. Однако в следующие годы рост замедлится на фоне стабилизации спроса и ожидаемого ВБ снижения цен на сырьевые товары.

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В основу этого прогноза, уточняют экономисты, заложено постепенное ослабление ограничений ОПЕК+ на добычу нефти и полноценное возвращение к бюджетному правилу. Минфин составил проект бюджета на 2022 год в соответствии с бюджетным правилом (в 2021 году еще было частичное отступление от него, отразившееся в дополнительном фискальном стимуле).

Среди рисков, оказывающих давление на перспективы роста, аналитики называют эскалацию геополитической напряженности, включая дополнительные санкции США, низкие показатели вакцинации и повышение ключевой ставки Банка России с рекордно низких пандемических уровней.

Ужесточение кредитно-денежной политики в числе рисков для экономического роста России обозначал и министр экономического развития Максим Решетников. В конце сентября Минэкономразвития опубликовало свой прогноз социально-экономического развития страны, где также повысило оценку роста ВВП на текущий год — до 4,2% с 3,8% в предыдущем июльском прогнозе ведомства. В 2022—2024 годах Минэкономики ожидает ровных темпов роста экономики — плюс 3% ежегодно. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил 5 октября, что за реализацию такого прогноза по росту ВВП «еще предстоит побороться».

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Текущая оценка рейтингового агентства Fitch для потенциального роста ВВП России — 1,6% (речь о ненаблюдаемом показателе, который подразумевает максимальный уровень выпуска при полном использовании всех факторов производства и нормальной загрузке мощностей).

ЦБ прогнозирует, что с учетом запланированных структурных мер правительства устойчивые темпы роста, которые не будут создавать избыточного инфляционного давления, составят 2−3% в год, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

Как будут расти другие страны

Темпы экономического роста в регионе Европы и Центральной Азии по итогам года составят 5,5%, что также лучше предыдущих прогнозов, говорится в обновленном докладе Всемирного банка. В 2022 году экономический рост в регионе замедлится до 3,4%.

Главным фактором оживления региональных экономик было активное восстановление объемов экспорта в первом полугодии текущего года. В свою очередь, объемы экспорта получилось нарастить благодаря нормализации экономической активности в еврозоне, резкому росту цен на сырье и повышению внутреннего спроса на фоне вакцинации населения и реализации пакетов государственных мер поддержки экономики.

Неопределенности долгосрочным прогнозам добавляет продолжающаяся пандемия, отмечают авторы доклада.

«Однако теперь, когда уровень вакцинации в регионе повышается, правительства могут сосредоточиться на том, чтобы обеспечить инклюзивность, устойчивость и стабильность процесса восстановления после окончания пандемии. Для долгосрочного роста необходимо формирование конкурентной деловой среды, которая способствует осуществлению предпринимательской деятельности и создает благоприятные условия для динамичного развития частного сектора», — прокомментировала вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

Самый высокий показатель экономического роста в регионе по итогам 2021 года ВБ прочит Черногории (+10,8%), самый низкий — Белоруссии (+1,2%). На 8,5% вырастет экономика Турции, на 3,8% — Украины, на 3,5% — Казахстана.

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