Всемирный банк пересмотрел прогнозы по экономическому росту в России

Теперь, по ожиданиям экономистов ВБ, рост российского ВВП в 2021, 2022 и 2023 годах составит соответственно 4,3%, 2,8% и 1,8%. Краткосрочная оценка на этот год улучшена на 1,1 п.п. по сравнению с июньским прогнозом, но прогнозы на следующие годы ухудшены — на 0,4 и 0,5 п.п. соответственно.
Особенно пессимистично ВБ смотрит на перспективы российской экономики к 2023 году: 1,8% — это ниже, чем рыночный консенсус по росту ВВП страны за этот год (2,1%, по данным «Ренессанс Капитала»).
Рост ВВП по итогам 2021 года сильнее ожидаемого Всемирный банк объяснил более ранним, чем ожидалось, восстановлением внутреннего спроса и повышением цен на энергоносители, включая нефть. Однако в следующие годы рост замедлится на фоне стабилизации спроса и ожидаемого ВБ снижения цен на сырьевые товары.
В основу этого прогноза, уточняют экономисты, заложено постепенное ослабление ограничений ОПЕК+ на добычу нефти и полноценное возвращение к бюджетному правилу. Минфин составил проект бюджета на 2022 год в соответствии с бюджетным правилом (в 2021 году еще было частичное отступление от него, отразившееся в дополнительном фискальном стимуле).
Среди рисков, оказывающих давление на перспективы роста, аналитики называют эскалацию геополитической напряженности, включая дополнительные санкции США, низкие показатели вакцинации и повышение ключевой ставки Банка России с рекордно низких пандемических уровней.
Ужесточение кредитно-денежной политики в числе рисков для экономического роста России обозначал и министр экономического развития Максим Решетников. В конце сентября Минэкономразвития опубликовало свой прогноз социально-экономического развития страны, где также повысило оценку роста ВВП на текущий год — до 4,2% с 3,8% в предыдущем июльском прогнозе ведомства. В 2022—2024 годах Минэкономики ожидает ровных темпов роста экономики — плюс 3% ежегодно. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил 5 октября, что за реализацию такого прогноза по росту ВВП «еще предстоит побороться».
Текущая оценка рейтингового агентства Fitch для потенциального роста ВВП России — 1,6% (речь о ненаблюдаемом показателе, который подразумевает максимальный уровень выпуска при полном использовании всех факторов производства и нормальной загрузке мощностей).
ЦБ прогнозирует, что с учетом запланированных структурных мер правительства устойчивые темпы роста, которые не будут создавать избыточного инфляционного давления, составят 2−3% в год, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК.
Как будут расти другие страны
Темпы экономического роста в регионе Европы и Центральной Азии по итогам года составят 5,5%, что также лучше предыдущих прогнозов, говорится в обновленном докладе Всемирного банка. В 2022 году экономический рост в регионе замедлится до 3,4%.
Главным фактором оживления региональных экономик было активное восстановление объемов экспорта в первом полугодии текущего года. В свою очередь, объемы экспорта получилось нарастить благодаря нормализации экономической активности в еврозоне, резкому росту цен на сырье и повышению внутреннего спроса на фоне вакцинации населения и реализации пакетов государственных мер поддержки экономики.
Неопределенности долгосрочным прогнозам добавляет продолжающаяся пандемия, отмечают авторы доклада.
«Однако теперь, когда уровень вакцинации в регионе повышается, правительства могут сосредоточиться на том, чтобы обеспечить инклюзивность, устойчивость и стабильность процесса восстановления после окончания пандемии. Для долгосрочного роста необходимо формирование конкурентной деловой среды, которая способствует осуществлению предпринимательской деятельности и создает благоприятные условия для динамичного развития частного сектора», — прокомментировала вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.
Самый высокий показатель экономического роста в регионе по итогам 2021 года ВБ прочит Черногории (+10,8%), самый низкий — Белоруссии (+1,2%). На 8,5% вырастет экономика Турции, на 3,8% — Украины, на 3,5% — Казахстана.
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