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10:19 (мск), источник: Lenta.Ru

В Европе назвали причину энергетического кризиса

Причиной энергетического кризиса в Европе стали неблагоприятные рыночные условия. Об этом заявил зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс по прибытии на заседание Совета ЕС по экологии, передает ТАСС.

Источник: AP 2021

По его словам, спрос на энергоресурсы в настоящее время оказался максимальным за 25 лет.

Тиммерманс подчеркнул, что высокие цены на газ не заставят ЕС отступить от выполнения задач по сдерживанию глобального потепления. Тем временем биржевая цена на газ в Европе в очередной раз побила исторический рекорд. На торгах в среду, 6 октября, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах перешагнула отметку в 1550 долларов за тысячу кубометров, а затем достигла 1600 долларов.

Есть несколько причин для роста цен. Во-первых, это связано с низким уровнем заполненности хранилищ из-за холодной зимы в прошлом году и жаркого лета. Также влияние оказывают ограничения со стороны основных поставщиков (в частности, «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину) и большой спрос на СПГ со стороны Азии.

По прогнозам аналитиков Saxo Bank, цены на газ снизятся, если до конца года успеют запустить «Северный поток-2». «Если не случится более мягкая, чем обычно, зима или не произойдет увеличение потоков газа [из России по трубопроводу “Северный поток-2”] либо СПГ, то европейских потребителей и энергоемкие отрасли промышленности может ожидать мрачная и дорогая пора», — спрогнозировал глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

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