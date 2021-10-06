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10:54 (мск), источник: Lenta.Ru

В мире рекордно подорожала еда

Индекс мировых цен на продовольствие вырос на 27 процентов за год, что стало одним из самых динамичных показателей за 40 лет. О том, что в мире рекордно подорожала еда, рассказал гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков, его слова приводит Ura.ru.

Источник: AP 2021

«Цены умудряются пробивать ранее недостижимые величины. За последний год индекс продовольствия в мире подорожал на 27 процентов. Это один из самых динамичных ростов цен с 70-х годов», — сказал он и добавил, что за последние 40 лет подобного роста, что наблюдается сейчас, не было.

Аналитик подчеркнул, что рост цен взаимосвязан: растет стоимость не только овощей или молока, но и кормов и удобрений. «Это запускает спираль роста цен, и цены растут и будут расти, но другой вопрос, что покупательская способность не безгранична», — указал Федяков. По его словам, рано или поздно наступит грань, выше которой цены уже не смогут расти.

В середине сентября агентство Bloomberg сообщало, что рост цен на продукты питания в мире стал максимальным с 1970-х годов. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), мировые цены на продукты питания в августе выросли на 33 процента по сравнению с прошлым годом и побили рекорд за 60 лет. Основной причиной стало увеличение стоимости растительного масла, зерновых культур и мяса.

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