Песков заверил в непричастности РФ к ситуации на газовом рынке в Европе

«Мы настаиваем, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе, нет и быть не может. Россия выполняла, выполняет и будет выполнять — самым тщательным образом, последовательно — все взятые на себя по существующим контрактам обязательства», — сказал он журналистам.
Как отметил Песков, причины кризиса заключаются в нескольких факторах, которые совпали по времени. По мере того как идет восстановление экономики, растет потребление энергоресурсов. Помимо прочего, газовые хранилища заполнены меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, указал пресс-секретарь президента. Кроме того, в Европе значительно снизилась ветрогенерация, что связано с климатическими изменениями.
Ранее в среду цена на газ в Европе на открытии достигла исторического максимума, составив $1900 за 1 тыс. куб. м. К 11:28 мск стоимость ноябрьского фьючерса TTF в Нидерландах достигла €161,5 за МВт/ч, или $1969,2 за 1 тыс. куб. м.
Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, одной из причин кризиса на энергетическом рынке Европе стали ошибки в действиях Еврокомиссии (ЕК). По его словам, Евросоюз должен изменить некоторые «зеленые» нормы, иначе все страны будут страдать.
5 октября министры финансов Франции, Испании, Греции, Чешской Республики и Румынии выступили заявлением, в котором попросили ЕС разработать инструментарий для немедленного реагирования на скачки цен на газ. В заявлении говорилось, что Евросоюзу необходимо координировать закупки, чтобы укрепить переговорную позицию европейских государств и модернизировать энергетический рынок.
В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за спекуляций на проблемах климата и сокращения инвестиций в добывающую отрасль на энергорынках Европы возникла настоящая истерика и неразбериха. Он также указал на то, что переход к альтернативным источникам энергии должен быть плавным. По словам главы государства, у России есть для этого все возможности.