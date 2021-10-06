Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: открытие «Мулен Руж»Первый полет на аэростате над Москвой, выход звукового фильма и другие события этого дня.
Фоторепортажи
8Стрельба в университете в Перми
5Названы 5 крупнейших катастроф на воде за 30 лет
15:26 (мск), источник: ТАСС

Путин: глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханья

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Инвестиционные планы на глобальном энергетическом рынке носят долгосрочный характер, этот рынок «не терпит суеты и шараханий». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании по вопросам развития энергетики.

Источник: Reuters

«Мировая экономика сейчас успешно восстанавливается после кризиса прошлого года, спрос на энергоносители увеличивается, — сказал Путин. — Соответственно, цены идут вверх. Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер».

Президент отметил, что «резкие, необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, приводят к серьезным дисбалансам». В пример глава государства привел ситуацию на европейском энергетическом рынке, «где в этом году одновременно сложились несколько неблагоприятных факторов».

Путин отметил недопустимость принятия политически окрашенных решений в области энергетики.

«Сложившееся на европейском энергетическом рынке положение — это еще один яркий пример того, что поспешные и тем более политически окрашенные шаги недопустимы в любой сфере, тем более в вопросах энергообеспечения, от которых напрямую зависит устойчивая работа предприятий, благополучие и качество жизни миллионов людей», — сказал глава российского государства.

Еврокомиссия допустила ошибку, свернув долгосрочные контракты и перейдя к биржевой торговле газом, указал Путин.

«Практика наших европейских партнеров еще раз подтвердила, что они допустили ошибки, — сказал он. — Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов. Была направлена на переход к биржевой торговле газом».

«И оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной», — резюмировал президент РФ.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Связь работала до самого удара, последняя передача заканчивалась словами: "Прощайте. Погибаем"
После обыска бывшая чиновница скрылась в неизвестном направлении
Абрамович приехал в Великобританию впервые после проблем с визой
Экс-замминистра Минпросвещения Марина Ракова задержана
Продукты рекордно подорожали впервые за 40 лет
В Норвегии нашли лыжи с креплением возрастом 1300 лет
Названы самые популярные жалобы в сфере ЖКХ
В Кремле выразили сожаление в связи с закрытием «КП в Беларуси»
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Горячие темы на Авто
Тема воскресная (экономическая). 404
Фейсяблюх сдох. Вацап надеются завтра поднять.Телега на грани. Гугля подыхает. 246
Курорты на берегу океана. 240
Пытки людей . 177
Кино
Муцениеце пожелала полететь в космос и получить «Оскар» Актриса рассказала, что решила мечтать масштабно
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Дети
Звездные мамы, которые скрывали имена отцов своих детей Кокетство или «запрещенный» роман с женатым человеком?
Леди
Девушка сбросила 32 кг и назвала семь правил похудения Американка весила 114 килограммов
Дом
7 крутых идей для маленькой кухни в хрущевке
Меньше, да лучше: интерьер московской квартиры
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
Как выглядит загородный дом 72-летнего Юрия Николаева
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь