Путин: глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханья

«Мировая экономика сейчас успешно восстанавливается после кризиса прошлого года, спрос на энергоносители увеличивается, — сказал Путин. — Соответственно, цены идут вверх. Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер».
Президент отметил, что «резкие, необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, приводят к серьезным дисбалансам». В пример глава государства привел ситуацию на европейском энергетическом рынке, «где в этом году одновременно сложились несколько неблагоприятных факторов».
Путин отметил недопустимость принятия политически окрашенных решений в области энергетики.
«Сложившееся на европейском энергетическом рынке положение — это еще один яркий пример того, что поспешные и тем более политически окрашенные шаги недопустимы в любой сфере, тем более в вопросах энергообеспечения, от которых напрямую зависит устойчивая работа предприятий, благополучие и качество жизни миллионов людей», — сказал глава российского государства.
Еврокомиссия допустила ошибку, свернув долгосрочные контракты и перейдя к биржевой торговле газом, указал Путин.
«Практика наших европейских партнеров еще раз подтвердила, что они допустили ошибки, — сказал он. — Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов. Была направлена на переход к биржевой торговле газом».
«И оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной», — резюмировал президент РФ.