15:02 (мск), источник: Forbes
Абрамович приехал в Великобританию впервые после проблем с визой
Роман Абрамович приехал в Великобританию впервые за три года. Миллиардер перестал посещать страну в 2018 году после проблем с визой.
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Миллиардер Роман Абрамович приехал в Великобританию, написала британская газета The Independent. Представитель бизнесмена заявил газете, что он прилетел навестить родных. По информации издания, Абрамович в ходе поездки может посетить принадлежащий ему футбольный клуб «Челси».
Абрамовича не видели в Лондоне три года — с тех пор как у него возникли проблемы с визой в 2018 году, отметила The Independent. Тогда миллиардер подал заявку на продление инвестиционной визы, но к истечению предыдущей новую еще не выдали. По словам представителя миллиардера, в этот раз он въехал в Великобританию как гражданин Израиля — у этой страны с Великобританией безвизовый режим.
В 2018 году Абрамович подавал заявку на вид на жительство в Швейцарии, однако отозвал свою заявку после того, как она была предварительно отклонена, сообщали местные издания Le Matin Dimanche и SonntagsZeitung. По их информации, Абрамович хотел поселиться на горнолыжном курорте Вербье. После неудачи в Швейцарии и Великобритании в том же году Абрамович стал гражданином Израиля.
The Telegraph в 2019 году предполагала, что Абрамович оказался в добровольном «изгнании» за пределами Великобритании, поскольку чувствовал себя «разменной монетой» в конфликте между Великобританией и Россией. Тогда отношения двух стран обострились из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Источники The Telegraph, близкие к миллиардеру, говорили, что с начала проблем с визой и к тому моменту Абрамович ни разу не связывался с британскими властями. Один из собеседников газеты утверждал, что миллиардер «все еще кипел».
Несмотря на долгое видимое отсутствие Абрамовича в Великобритании, газета The Sunday Times продолжала включать его в свой список богатейших людей Великобритании. В 2021 году Абрамович занял в нем восьмое место.
Состояние Романа Абрамовича оценивается в $14,2 млрд, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени в зависимости от котировок. В российском рейтинге самых богатых бизнесменов по версии Forbes Абрамович занял 12-е место.