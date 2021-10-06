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16:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: «Газпрому» невыгодно увеличивать прокачку газа через Украину

«Газпром» за первые девять месяцев 2021 года увеличил прокачку газа через территорию Украины более чем на 8% и, вероятно, превысит контрактные обязательства, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики. Дальнейшее увеличение поставок по украинской газотранспортной системе он назвал невыгодным.

Источник: РИА "Новости"

«Мы видим всякие спекуляции на тему газотранспортной системы Украины, о поставках через неё, хотел бы здесь тоже отметить. Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины — 40 млрд куб. м газа в год, и за девять месяцев текущего года “Газпром” увеличил эти поставки — эту прокачку, точнее — через транспортную систему Украины более чем на 8%. И можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины. Увеличивать больше объем для “Газпрома” экономически невыгодно, потому что это дороже», — сказал президент.

Владимир Путин привел аргументы за поставки газа по новым трубопроводам, которые «введены в строй в последние годы и вводятся сейчас».

По его словам, прокачка через них дешевле примерно на $3 млрд в год, а количество выбросов CO2 в атмосферу — ниже в 5,6 раза. По словам президента, это должно заинтересовать «тех, кто думает — действительно думает, а не использует это как средство политической борьбы — о сохранении окружающей среды».

В ходе совещания Путин отметил, что Россия готова к работе по стабилизации мирового энергетического рынка. По его словам, страна по итогам текущего года может вновь выйти на рекордный объем поставок в Европу энергоносителей, в том числе газа.

Сегодня в первой половине дня на газ в Европе в моменте установила новый исторический рекорд — $1900 за 1 тыс. кубометров. По словам заместителя председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса, спрос на энергоносители в Европы стал крупнейшим за 25 лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает как причастность России к росту цен, так и саму возможность.

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