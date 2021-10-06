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19:08 (мск), источник: Ведомости

Путин выступил за соблюдение всех обязательств по транзиту газа через Украину

Россия должна полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через территорию Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: Reuters

«Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины. Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к Газпрому как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях», — сказал Путин на совещании по вопросам энергетики (цитата по «РИА Новости»).

Президент также поручил министру энергетики Николаю Шульгинову лично проконтролировать исполнение Россией обязательств по поставкам газа в Европу через Украину.

В 2021 г. «Газпром» забронировал для транзита через Украину 40 млрд куб. м. согласно контрактным обязательствам. Ранее сегодня Путин отметил, что за 9 месяцев текущего года компания увеличила прокачку в этом направлении более чем на 8%, однако поставлять больше газа через газотранспортную систему страны экономически нецелесообразно.

Ранее «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на 9,8 млн куб. м в сутки, а также выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода «Ямал-Европа».

В конце сентября «Газпром» и венгерская MVM подписали два 15-летних контракта на поставку 4,5 млрд куб. м газа в год. В рамках соглашения с 1 октября Венгрия получает российский газ через «Турецкий поток» и по двум газопроводам через Сербию и Австрию; раньше поставки производились через Украину и Австрию. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал договоренность «ударом» для Киева. 1 октября «Газпром» также начал поставлять газ через Черное море в Венгрию и Хорватию.

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