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02:08 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В поставках сырья из Китая возможны перебои

Усиление контроля за ввозом пищевой продукции из Китая со стороны Роспотребнадзора грозит перебоями с производством сока. У компаний уже возникли проблемы с ввозом яблочного концентрата и замороженных фруктов, которые требуют особых условий хранения и портятся при длительных задержках. Бизнес попросил вмешаться в ситуацию руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. В службе уверяют, что уже облегчили режим контроля.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О сложностях с ввозом пищевого сырья из Китая президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков сообщил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой и главе Федеральной таможенной службе (ФТС) Владимиру Булавину 21 сентября. Копия письма есть у «Ъ».

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Как следует из обращения, в конце июля Роспотребнадзор уведомил ФТС о необходимости проводить обязательную проверку пищевой продукции из КНР на наличие пестицидов и ГМО, но не уточнил перечень таможенных кодов и сроки проверок. В результате у членов «Союзнапитков» возникли сложности с ввозом концентрированного яблочного сока и замороженных кусочков фруктов — сырья, которое не подлежит санитарно-эпидемиологическому контролю, пишет Новиков. А замороженные фрукты требуют особых условий хранения, что при длительности проверки в две-три недели грозит порчей всей партии, говорится в письме.

Как рассказывает Максим Новиков, в яблочных соках только 30% сырья имеет местное происхождение, остальное — импорт, и Китай — один из основных поставщиков.

По таможенным данным, в 2020 году в РФ из КНР было ввезено 87,8 тыс. тонн яблочного концентрата. Собеседник «Ъ» в крупном производителе уточняет, что после введения в 2014 году продуктового эмбарго найти замену ингредиентам из Китая в принципе невозможно.

С учетом того, что для повышения эффективности компании стремятся работать с минимальными запасами, есть риски перебоев производства, предупреждает он. По словам источника «Ъ», проблемы начались с конца августа.

Максим Новиков указывает, что предприятиям ситуация грозит срывом поставок и необходимостью корректировки ассортимента. Кроме того, потерявшие несколько партий на таможне поставщики сырья будут компенсировать издержки и поднимут цены, добавляет он. Источник «Ъ» оценивает издержки от простоя одного контейнера на две-три недели в 1,5−2 млн руб. В поставщике фруктовых и овощных концентратов «Петрогрупп» отметили, что это минимальные цифры.

Как подчеркивает Максим Новиков, неясно, зачем вообще проводить проверки сырья, если у производителей есть входной контроль, а Роспотребнадзор проверяет готовую продукцию.

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По оценкам Euromonitor International, в 2020 году в России было продано 204,8 млн дал соков на 174,29 млрд руб.

Первое место с долей 23,1% рынка у бренда «Добрый» (входит в портфель Coca-Cola), принадлежащие PepsiCo марки «Любимый» и «Фруктовый сад» занимали 11% и 10,5% соответственно, следует из данных аналитиков. В PepsiCo также видят риски нарушения условий хранения замороженной продукции и порчи груза из-за задержек на таможне, а также дополнительных затрат. В зоне риска достаточно значительные объемы, отметили в компании.

По словам источника «Ъ», с нехваткой сырья также могут столкнуться производители части молочной продукции и кондитерских изделий.

Максим Новиков просит Анну Попову дополнить письмо в ФТС перечнем товаров с кодами, указать сроки проверок, а также освободить от процедуры поставщиков, имеющих сертификаты о прохождении соответствующего аудита. В ФТС переадресовали вопросы в Роспотребнадзор.

В службе заявили «Ъ», что с 1 сентября рисковый подход к плодоовощной продукции и продуктам переработки овощей и фруктов из КНР, в том числе осмотр, применяется только к каждой двадцатой партии. «Указанная информация была направлена в ФТС», — заявил представитель Роспотребнадзора. Но источник «Ъ» отмечает, что по факту проблемы только участились.

Анатолий Костырев

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