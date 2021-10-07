Газ впервые за семь лет оказался дороже нефти

Как отмечают в агентстве, ещё никогда природный газ не держался в цене выше нефти так долго. Голубое топливо стало дороже чёрного золота в июле этого года впервые с зимы 2014-го.
Но тогда это продолжалось только 37 дней, а сейчас уже более шестидесяти.
«При таких уровнях цен предприятия тепло- и электрогенерации предпочтут газу не только уголь, но и мазут, хоть это и не входит в зону предпочтений правительств многих стран в силу экологической повестки», — пишут аналитики.
Ранее Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на газовом рынке. Российский лидер вспомнил, что эксперты в Брюсселе реагировали на приближающуюся угрозу в этой сфере «с известной долей снобизма», а теперь Европа страдает.