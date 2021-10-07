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02:34 (мск), источник: Life.ru

Газ впервые за семь лет оказался дороже нефти

Рекордный скачок цен на природный газ привёл к тому, что он стал дороже нефти в пересчёте на эквивалент впервые с 2014 года. К такому выводу пришли в международном ценовом агентстве Argus. Там не исключают того, что пик стоимости топлива ещё не достигнут.

Источник: Reuters

Как отмечают в агентстве, ещё никогда природный газ не держался в цене выше нефти так долго. Голубое топливо стало дороже чёрного золота в июле этого года впервые с зимы 2014-го.

Но тогда это продолжалось только 37 дней, а сейчас уже более шестидесяти.

«При таких уровнях цен предприятия тепло- и электрогенерации предпочтут газу не только уголь, но и мазут, хоть это и не входит в зону предпочтений правительств многих стран в силу экологической повестки», — пишут аналитики.

Ранее Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на газовом рынке. Российский лидер вспомнил, что эксперты в Брюсселе реагировали на приближающуюся угрозу в этой сфере «с известной долей снобизма», а теперь Европа страдает.

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