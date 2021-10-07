13:49 (мск), источник: РБК
Фьючерсы на газ подешевели до $1 тыс
Утром 7 октября после рекордного роста цены на газ в Европе на какое-то время опустились до $1 тыс., но затем вновь превысили $1,1 тыс.
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Цены на газ упали до отметки €90 за МВт·ч, показывают данные биржи ICE. Это примерно равно $1100 за 1 тыс. куб. м. Позднее, к 11:30 по мск, стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу самого ликвидного европейского хаба TTF в Нидерландах опустилась до €82 за МВт·ч ($1000,89 за 1 тыс. куб. м).
По состоянию на 11:45 цена вновь выросла до €90 за МВт·ч.
Резкий рост фьючерсов на газ достиг пика днем 6 октября, когда стоимость одной тысячи кубометров превышала $1900. С тех пор котировки снижались. К середине дня цена упала на $600, отыграв весь утренний рост, и оказалась ниже, чем во время открытия торгов.
Стоимость газа в Европе начала резко расти весной 2021 года. Первый зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что к этому привел спрос на энергоресурсы в Евросоюзе, который достиг максимума за 25 лет. По данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE), запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) оказались на десятилетнем минимуме — 75% (в 2020 году показатель составлял 94%). В то же время еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон говорила, что Европе хватит этого объема, чтобы пройти предстоящую зиму.
Франция, Германия, Румыния, Чехия и Греция решили расследовать причины рекордного роста цен, призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки, и предложили повысить координацию при закупках. Кроме того, более 40 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать роль «Газпрома» в сложившейся ситуации. Они предположили, что российская компания может использовать высокие цены на газ в Европе, чтобы получить разрешение на запуск трубопровода «Северный поток-2» до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.
5 октября президент Владимир Путин заявил, что на энергетических рынках Европы наблюдается «истерика и неразбериха», причиной которых стали несбалансированные решения и «резкие шараханья». На следующий день он сказал, что Россия готова принять меры для «стабилизации глобального энергетического рынка», а «Газпром» может в 2021 году обновить рекорд поставок в Европу. Путин подчеркнул также, что ажиотаж на газовом рынке невыгоден для России, потому что за ним могут последовать «малоприятные события».
Продолжающийся рост цен на газ в Европе может привести к серьезному кризису в отрасли, заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев. По таким высоким ценам покупать газ нет смысла, что отражается и на поставках компании, отметил он.
Наталия Анисимова