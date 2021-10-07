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15:28 (мск), источник: Forbes

Доллар опустился ниже 72 рублей впервые почти за четыре месяца

Доллар в ходе торгов опустился ниже 72 рублей — впервые с июня. Евро второй день подряд в основном держится ниже 84 рублей. Аналитики полагают, что в ближайшие дни доллар снова начнет дорожать.

ЦБ: $ 72.2854   -0.28 € 83.6053   -0.32 ММВБ: $ 71.8275   -0.56 € 83.0700   -0.58
Источник: Reuters

Рубль в четверг укрепился к доллару: в ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты опустился ниже 72 рублей, показывают данные площадки. По состоянию на 14:53 мск доллар стоил 71,82 — на 57 копеек дешевле, чем на закрытии торгов в среду.

Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые после 16 июня 2021 года.

Евро в ходе торгов подешевел до 83 рублей — на минимуме к моменту публикации этого текста евро стоил 83,01 рубля. По состоянию на 14:55 мск евро торговался по 83,08 рубля — это на 56 копеек меньше, чем на закрытии торгов в среду.

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Индекс Мосбиржи к 15:00 мск рос на 1,05%, индекс РТС прибавлял 1,82%. Сильнее других растут акции АФК «Система», банка «Уралсиб» и «Норникеля». Немного дешевеют «Абрау-Дюрсо», «Росбанк» и «Русснефть» (менее чем на 1%).

Контракты на поставку нефти Brent с исполнением в декабре к 15:00 мск торговались по $80,02 за баррель — падение за день примерно на 1,3%, показывают данные Межконтинентальной биржи. В ходе торгов нефть опускалась до $79,14 за баррель, следует из графика.

Поддержку рублю оказывает неплохой внешний фон, но, учитывая смешанные сигналы с товарных рынков, вероятен возврат доллара к диапазону 72,5−74,5 рубля к концу недели, считают аналитики Промсвязьбанка. Ситуация на валютном рынке спокойная, но есть предпосылки для ослабления доллара, отмечали эксперты «Сбер CIB». «Открытие Инвестиции» также ожидает коррекции рубля и попытки курса доллара вырасти до 73,5−74 рублей, однако за ней последует новое падение — возможно, ниже 72 рублей.

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Ринат Таиров

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