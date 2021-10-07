16:24 (мск), источник: РБК
Партнер «Газпрома» назвал слова Путина о газе вакциной от роста цен
В «Газпроме» и немецком Uniper поблагодарили Владимира Путина за заявления о поставках газа в Европу, на фоне которых цена газа упала с рекордного уровня.
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Председатель правления немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах на Петербургском международном газовом форуме прокомментировал слова российского президента, который накануне заявил, что Россия может поспособствовать стабилизации ситуации на газовом рынке.
«Вакцина от роста цен», — так он назвал их в шутку, передает корреспондент РБК.
Маубах подчеркнул, что высокие цены «для нашего бизнеса плохи, особенно в долгосрочной перспективе, и мы очень рады, что цены начали снижаться». Он отметил, что несмотря на то, что Германия находится в процессе перевода экономики на возобновляемые источники энергии, она по-прежнему нуждается в газе из России. «В Германии мы хотим увеличить долю возобновляемых источников энергии, а газ позволяет нам быть гибкими в процессе энергоперехода», — сказал он.
Uniper — один из партнеров «Газпрома» по проекту «Северный поток — 2».
Со схожей оценкой прозвучавшего накануне выступления Путина выступила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова. «Мы собрались с теми, кто здесь представлены, в комнате для спикеров и первый вопрос, который возникает: какие сегодня цены на газ. И мы увидели, что после вчерашнего совещания, которое провел президент Российской Федерации, после тех заявлений, которые были сделаны, цены на газ резко снизились. И мы все с облегчением вздохнули и сказали: ну слава богу!» — сказал он.
В первой половине дня 6 октября биржевая цена на газ взлетела до исторически рекордного уровня в $1969 за 1 тыс. куб. м. Однако спустя несколько часов она рухнула на $600, отыграв весь утренний рост.
Это произошло на фоне выступления Путина на совещании по вопросам энергетики. Он заявил, что Россия может превысить контрактные обязательства по транзиту газа в Европу через Украину. Глава государства добавил, что Россия может способствовать стабилизации ситуации. «Давайте подумаем о возможном увеличении предложения на рынке, но сделать это нужно аккуратно. <…> Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему, потому что, как известно, за этими ажиотажами там происходят другие малоприятные события», — сказал президент.
Газета Financial Times напрямую связала падение газовых котировок с выступление Владимира Путина. Однако изменение ценового тренда произошло еще за несколько часов до совещания с участием российского президента. Трансляция выступления Путина на совещании по вопросам энергетики началась в районе 14:45 мск.
Резкий рост цены фьючерсов на газ достиг пика к 11:30 мск, когда стоимость одной тысячи кубометров превышала $1900. Но уже в 11:40 мск биржевая стоимость опустилась до $1800, а еще примерно через 10 минут — до $1679. К 14:30 мск, непосредственно перед выступлением Путина, цена фьючерсов уже растеряла большую часть утреннего роста и опустилась до $1500. Сегодня, по состоянию на 10:45 мск газ на лондонской бирже ICE торговался по $1045 за тысячу кубометров. К 15.40 мск, однако, цена опять поднялась вверх и достигла $1246.
Людмила Подобедова, Георгий Тадтаев