Межбанковские переводы привлекли внимание регулятора (Банка России)

ЦБ разослал участникам платежного рынка запрос о необходимости до 18 октября предоставить данные по выявлению ими дроперских операций. В запросе регулятора, с которым ознакомился «Ъ», речь идет о переводах средств с карты на карты.
В частности, требуется указать ограничения и лимиты по таким операциям; параметры их мониторинга (количество и объем переводов с использованием карты, инициированных одним плательщиком); применяемые способы выявления «дропперов», механизмы контроля таких платежей и др.
Кроме того, ЦБ запрашивает реестр операций (в том числе отмененных и заблокированных), суммы комиссий по таким операциям.
В ЦБ в ответ на запрос «Ъ» сообщили, что Р2Р-переводы — значимая часть платежного рынка, а показатели по этим операциям стабильно растут.
«Нет задачи минимизации объемов таких трансакций, — заявили там.— Целью взаимодействия с участниками рынка является изучение их деятельности по управлению рисками по таким операциям».
В Банке России хотят выявить лучшие практики и при необходимости подготовить рекомендации банкам по совершенствованию их систем управления рисками, заключили в ЦБ.
Стоит отметить, что незадолго до этого запроса ЦБ опубликовал критерии, по которым банки должны выявлять и предотвращать платежные операции, направленные на перевод средств в адрес теневого бизнеса.
«Ъ» отправил запросы в 10 крупных кредитных организаций на рынке переводов с карты на карту. Впрочем, ответили единицы. Так, в пресс-службы QIWI (в группу входит одноименный банк) сообщили, что, как и другие участники рынка, получили запрос ЦБ и исполнят его в соответствии в срок. «Мы продолжим предоставлять услуги C2C-переводов», — указали там.
«ВТБ обеспечивает максимальный уровень защиты P2P-переводов, осуществляя онлайн мониторинг всех операций, — отметили в пресс-службе банка.— Специалисты банка участвуют в рабочей группе по формированию списка рекомендаций для повышения уровня безопасности P2P-сервиса для рынка».
Впрочем, далеко не все относятся к данной ситуации так нейтрально. Запрос ЦБ для отдельных участников рынка стал поводом отказаться от сервиса переводов с карты на карту граждан.
Как сообщил «Ъ» член совета директоров РНКО «Платежный центр» (оператор ПС «Золотая корона») Александр Погудин, они приняли решение в принципе перестать оказывать такую услугу, как перевод с карты на карту, на всех интернет-страницах.
«Не существует эффективных методов по контролю за операциями “карта-карта”, когда сервис предоставляется внешним клиентам, — отметил он.— Банк объективно в этом случае лишен возможности оценить легализационные риски конкретной операции».
По словам управляющего RTM Group Евгения Царева, переводы с карты на карту действительно активно используются для мошеннических операций. «Альтернативный способ перечисления средств через организованную ЦБ Систему быстрых платежей отличается от переводов с карты на карту своей архитектурой, — поясняет он.— Это высокоцентрализованная система. ЦБ значительно проще контролировать движение денег между физическими лицами».
По сути, карту можно передавать кому угодно, приобрести ее в виде пластика, получить на нее деньги и обналичить. Причем если одну карту блокируют, остальные остаются.
В СБП все сложнее в этом плане, там все же мобильный банк, устройство, номер телефона, отмечает Царев. В СБП, по сути, один аккаунт, неважно, где у тебя карта и счет, если заблокируют, то все карты.
Пока ЦБ наращивает популярность СБП, таких блокировок не происходит, однако в дальнейшем, если эта мера будет применяться, мы увидим массовые проблемы как у мошенников, так и у добросовестных граждан, попавших под подозрение, заключает эксперт.
Ксения Дементьева, Юлия Пославская
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