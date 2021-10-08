Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стал известен ежедневный заработок всех самозанятых россиян По данным экспертов, в теневом секторе экономики в той или иной степени остаются около 13 млн человек
Фоторепортажи
20Владимир Путин провел несколько дней отпуска в Сибири
20Как прошли выборы
08:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Межбанковские переводы привлекли внимание регулятора (Банка России)

Банк России всерьез взялся за борьбу с нелегальными платежами, и на этот раз под подозрение попали переводы с карты на карту. Пока регулятор официально лишь тотально опрашивает рынок, но по словам банкиров, в неофициальных беседах советует им максимально сократить объем таких платежей, указывают участники рынка. С одной стороны, ЦБ предложил рынку более контролируемый вариант — переводы через Систему быстрых платежей (СБП), где контроль выше, с другой — регулятор лишает в очередной раз банки одного из источников комиссионного дохода.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

ЦБ разослал участникам платежного рынка запрос о необходимости до 18 октября предоставить данные по выявлению ими дроперских операций. В запросе регулятора, с которым ознакомился «Ъ», речь идет о переводах средств с карты на карты.

В частности, требуется указать ограничения и лимиты по таким операциям; параметры их мониторинга (количество и объем переводов с использованием карты, инициированных одним плательщиком); применяемые способы выявления «дропперов», механизмы контроля таких платежей и др.
Читайте также
Мошенники стали обманывать россиян с помощью Apple и Google Pay

Кроме того, ЦБ запрашивает реестр операций (в том числе отмененных и заблокированных), суммы комиссий по таким операциям.

В ЦБ в ответ на запрос «Ъ» сообщили, что Р2Р-переводы — значимая часть платежного рынка, а показатели по этим операциям стабильно растут.

«Нет задачи минимизации объемов таких трансакций, — заявили там.— Целью взаимодействия с участниками рынка является изучение их деятельности по управлению рисками по таким операциям».

В Банке России хотят выявить лучшие практики и при необходимости подготовить рекомендации банкам по совершенствованию их систем управления рисками, заключили в ЦБ.

Стоит отметить, что незадолго до этого запроса ЦБ опубликовал критерии, по которым банки должны выявлять и предотвращать платежные операции, направленные на перевод средств в адрес теневого бизнеса.
Читайте также
Мошенники стали звонить россиянам с номеров их близких

«Ъ» отправил запросы в 10 крупных кредитных организаций на рынке переводов с карты на карту. Впрочем, ответили единицы. Так, в пресс-службы QIWI (в группу входит одноименный банк) сообщили, что, как и другие участники рынка, получили запрос ЦБ и исполнят его в соответствии в срок. «Мы продолжим предоставлять услуги C2C-переводов», — указали там.

«ВТБ обеспечивает максимальный уровень защиты P2P-переводов, осуществляя онлайн мониторинг всех операций, — отметили в пресс-службе банка.— Специалисты банка участвуют в рабочей группе по формированию списка рекомендаций для повышения уровня безопасности P2P-сервиса для рынка».

Впрочем, далеко не все относятся к данной ситуации так нейтрально. Запрос ЦБ для отдельных участников рынка стал поводом отказаться от сервиса переводов с карты на карту граждан.

Как сообщил «Ъ» член совета директоров РНКО «Платежный центр» (оператор ПС «Золотая корона») Александр Погудин, они приняли решение в принципе перестать оказывать такую услугу, как перевод с карты на карту, на всех интернет-страницах.

Читайте также
ЦБ предложил усилить контроль за пополнением карт в банкоматах

«Не существует эффективных методов по контролю за операциями “карта-карта”, когда сервис предоставляется внешним клиентам, — отметил он.— Банк объективно в этом случае лишен возможности оценить легализационные риски конкретной операции».

По словам управляющего RTM Group Евгения Царева, переводы с карты на карту действительно активно используются для мошеннических операций. «Альтернативный способ перечисления средств через организованную ЦБ Систему быстрых платежей отличается от переводов с карты на карту своей архитектурой, — поясняет он.— Это высокоцентрализованная система. ЦБ значительно проще контролировать движение денег между физическими лицами».

По сути, карту можно передавать кому угодно, приобрести ее в виде пластика, получить на нее деньги и обналичить. Причем если одну карту блокируют, остальные остаются.

В СБП все сложнее в этом плане, там все же мобильный банк, устройство, номер телефона, отмечает Царев. В СБП, по сути, один аккаунт, неважно, где у тебя карта и счет, если заблокируют, то все карты.

Пока ЦБ наращивает популярность СБП, таких блокировок не происходит, однако в дальнейшем, если эта мера будет применяться, мы увидим массовые проблемы как у мошенников, так и у добросовестных граждан, попавших под подозрение, заключает эксперт.

Ксения Дементьева, Юлия Пославская

Во время загрузки произошла ошибка.
 Песков: в США даже не знают, сколько наших дипломатов у них работает
Главный раввин Москвы: «Возьмите деньги у богатых и отдайте бедным»
В России к 2024 году оформление всех справок переведут в онлайн
В Польше предрекли обогащение россиян из-за «удара по Москве»
Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом
Опубликован список товаров, которые подорожают к концу года
Вызвавшую полицию во время драки в метро женщину наградят
Санатории на Кавказе уличены в подмене минеральной воды
Здоровье
Оставить опухоль без питания: новая методика лечения рака Что такое химиоэмболизация опухоли?
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Горячие темы на Авто
Пытки людей . 436
Владимиру Владимировичу 69! С днем рождения! 391
"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку? За дверью бессмысленно все, особенно — возглас счастья. Только в уборную — и сразу же возвращайся." говорят ,что Бродский. 173
Люди 117
Кино
Муцениеце, Хрусталев с женой и другие на премьере «Бонда» Звезды первыми посмотрели картину «Не время умирать»
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Вот я попала. Развод или можно на что то надеяться? 267
Осень, она не спросит... 212
Проект Профессии для детского сада 122
Проблемы мамы первоклассника 103
Леди
Девушка сбросила 32 кг и назвала семь правил похудения Американка весила 114 килограммов
Дом
7 крутых идей для маленькой кухни в хрущевке
Меньше, да лучше: интерьер московской квартиры
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
Как выглядит загородный дом 72-летнего Юрия Николаева
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь