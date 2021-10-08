Аналитики не исключили нового роста цен на газ в Европе

Газовый рынок демонстрирует рост цен уже несколько месяцев. Уже в августе стало понятно, что подземные хранилища Европы не готовы к отопительному сезону. При этом рекорды стоимости стали обновляться практически каждый день, в связи с чем началась мгновенная паника на рынке.
Стоимость газа упала после заявления Путина об увеличении предложения на бирже в Санкт-Петербурге.
Кроме того, глава «Газпром Экспорт» подчеркнула, что европейский спотовый рынок на самом деле не является инструментом ценообразования. Он не обеспечивает «долгосрочный баланс интересов покупателей и продавцов».
Руководитель центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Вячеслав Мищенко назвал происходящее в Европе рукотворным кризисом. По его словам, речь идет не об умышленном воздействии.
«Европа сама достаточно давно стремилась к этому. Шел планомерный процесс разрушения тех основ, которые были созданы за предыдущие несколько десятков лет, — это система долгосрочных контрактов, которая была основана на нефтеиндексных формулах по поставкам газа в первую очередь из России», — заявил Мищенко.
Аналитики говорят: Европа пытается назвать единой схемой «манипуляцию» России ценами на газ для ускорения запуска работы газопровода «Северный поток — 2». Но рассудочные суждения, говорят политики, тут же обнажают отсутствие какой-либо подоплеки со стороны России. Так, пресс-секретарь президента РФ особенно подчеркнул, что Россия не играла и не играет никакой роли в энергетическом кризисе Европы.