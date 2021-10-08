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05:57 (мск), источник: Известия

Аналитики не исключили нового роста цен на газ в Европе

Стоимость фьючерсов 7 октября опустилась ниже $1 тыс. за 1 тыс. куб. м, тем самым упав меньше чем за сутки больше чем в два раза. В Европе при этом падение цен связали с заявлениями президента России Владимира Путина о возможности увеличения предложения на рынке. Однако опрошенные «Известиями» аналитики не исключили, что цены на газ в Европе вновь перейдут к росту на фоне дефицита сырья и словесных интервенций европейских регуляторов.

Источник: AP 2021

Газовый рынок демонстрирует рост цен уже несколько месяцев. Уже в августе стало понятно, что подземные хранилища Европы не готовы к отопительному сезону. При этом рекорды стоимости стали обновляться практически каждый день, в связи с чем началась мгновенная паника на рынке.

Стоимость газа упала после заявления Путина об увеличении предложения на бирже в Санкт-Петербурге.

Кроме того, глава «Газпром Экспорт» подчеркнула, что европейский спотовый рынок на самом деле не является инструментом ценообразования. Он не обеспечивает «долгосрочный баланс интересов покупателей и продавцов».
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Руководитель центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Вячеслав Мищенко назвал происходящее в Европе рукотворным кризисом. По его словам, речь идет не об умышленном воздействии.

«Европа сама достаточно давно стремилась к этому. Шел планомерный процесс разрушения тех основ, которые были созданы за предыдущие несколько десятков лет, — это система долгосрочных контрактов, которая была основана на нефтеиндексных формулах по поставкам газа в первую очередь из России», — заявил Мищенко.

Аналитики говорят: Европа пытается назвать единой схемой «манипуляцию» России ценами на газ для ускорения запуска работы газопровода «Северный поток — 2». Но рассудочные суждения, говорят политики, тут же обнажают отсутствие какой-либо подоплеки со стороны России. Так, пресс-секретарь президента РФ особенно подчеркнул, что Россия не играла и не играет никакой роли в энергетическом кризисе Европы.

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Следите за развитием темы Газовый кризис в Европе
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