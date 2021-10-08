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09:13 (мск), источник: РБК

ЦБ отозвал лицензию у банка из третьей сотни

Московский Орбанк лишился лицензии из-за того, что допускал нарушения в области борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. В него назначили временную администрацию.

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Объединенного резервного банка (Орбанка), сообщает регулятор. Финансовая организация занимала 289-е место по величине активов в банковской системе России.

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По данным ЦБ, Орбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты регулятора в области борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Банк работал в интересах руководства, собственников и связанных с ним компаний, на которые приходилась значительная часть кредитного портфеля, сообщает регулятор. «При этом существенную долю задолженности таких компаний составляли низкокачественные ссуды», — отмечает ЦБ.

Орбанк был основан в 1990 году и обслуживает около 5 тыс. клиентов. Согласно его собственным данным, приведенным на сайте ЦБ, доли банка распределены между пятью физическими лицами — Маратом Валиевым, Олегом Глошкиным, Андреем Журавлевым, Андреем Суриным и Юрием Хавкиным, каждому принадлежит по 19,9%.

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В Орбанк назначили временную администрацию. Он участник системы страхования вкладов, поэтому все вкладчики банка смогут получить 100% вложенных средств, но не более 1,4 млн руб. на человека.

17 сентября ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Платина», занимавшего 246-е место. По данным регулятора, финансовая организация выступала провайдером расчетов между физическими лицами, букмекерскими конторами и онлайн-казино.

В декабре в России в тестовом режиме заработает платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), призванная проводить оценку компаний на предмет соответствия антиотмывочному законодательству, рассказывал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. В дальнейшем ее планируют распространить на физических лиц.

Наталия Анисимова

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