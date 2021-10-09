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10:21 (мск), источник: РБК

В трех российских регионах остановлены полеты в малые аэропорты

На Алтае, в Томской области и Забайкалье закрыты авиаперевозки по местным маршрутам из-за новых требований к безопасности малых аэропортов. Но в зоне риска их больше: из 2,2 тыс. площадок по стране только 165 подходят под критерии.

Источник: РИА "Новости"

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») и ее «дочка» «Аэросервис» приостановили перевозки пассажиров внутри Республики Алтай, Забайкальского края и Томской области, рассказал РБК Андрей Богданов, основной владелец перевозчика. Причина — малым аэропортам невозможно выполнить новые требования по безопасности, введенные правительственным постановлением № 1603 от 5 октября 2020 года.

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«СиЛА» и «Аэросервис» — единственные перевозчики между малыми аэропортами в этих трех регионах. По словам Богданова, администрации регионов были заранее уведомлены об остановке полетов, а Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское межрегиональные территориальные управления воздушного транспорта (подразделения Росавиации) получили письма-извещения о приостановке работы в отношении 15 посадочных площадок. Представитель министерства регионального развития Республики Алтай подтвердил остановку полетов. В правительствах Забайкалья и Томской области на момент публикации не ответили на запрос РБК.

Гендиректор горно-алтайского аэропорта Сергей Круглов отметил, что население районов восприняло новость о прекращении полетов «крайне негативно». Сейчас начинается осенне-зимний сезон: на перевалах снег и гололед, поэтому они зачастую закрыты, по ним не проехать на автомобильном транспорте, пояснил он. «СиЛА» летала три раза в неделю из Горно-Алтайска в труднодоступные и отдаленные населенные пункты — села Кош-Агач и Усть-Кокса.

В 2020 году на местных рейсах (в пределах одного субъекта) в России было перевезено 1,8 млн пассажиров, или 3% от общего пассажиропотока на внутрироссийских авиалиниях.

Почему пришлось приостановить полеты

Постановление правительства ввело повышенные требования к транспортной безопасности на посадочных площадках и вертодромах. Для того чтобы их выполнить, в малых аэропортах необходимо было в течение года (к октябрю 2021 года) установить специальные ограждения с сигнализацией, организовать контроль доступа и видеонаблюдение, установить системы связи, оповещения, сбора и обработки информации, обеспечить площадку интернетом, набрать штат групп быстрого реагирования (контроль, досмотр, охрана), организовать круглосуточное патрулирование и осмотр взлетно-посадочной полосы.

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Модернизация одной посадочной площадки в соответствии с новыми требованиями обойдется в сумму от 13 млн до 50 млн руб. (в зависимости от транспортной доступности территории), следует из оценок авиакомпаний и местных властей.

По данным на март 2021 года, в реестре Росавиации было более 2,2 тыс. посадочных площадок. Из них на 1 октября, по словам представителя Минтранса, постановлению соответствовали 165 площадок. «Одним из обстоятельств, затрудняющих выполнение требований постановления, является снижения пассажиропотока и предпринимательской активности в период распространения новой коронавирусной инфекции», — сообщили РБК в пресс-службе Минтранса.

В начале 2021 года региональные авиакомпании, работающие в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах, а также на Дальнем Востоке, предупредили премьера Михаила Мишустина о рисках значительного сокращения географии полетов на местных рейсах из-за новых требований к транспортной безопасности в малых аэропортах.

Весной Минтранс и Минвостокразвития заявили, что в постановление правительства будут внесены коррективы, снижающие затраты операторов малых аэропортов. Это планировалось сделать за счет ранжирования аэродромов, вертодромов и посадочных площадок в зависимости от их характеристик и объемов обслуживания воздушных судов.

Минтранс исключил требования к возведению дополнительных объектов и применению инженерно-технических систем в малых аэропортах. Ведомство также согласилось, что требование установить вокруг площадки забор и проверять пропуска на входе выполнить невозможно, следует из комментариев пресс-службы Минэкономразвития.

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Завершить работы по корректировке планировалось до октября, анонсировал представитель Минтранса. На такие же сроки рассчитывали и регионы, отметил представитель министерства регионального развития Республики Алтай.

Но в пресс-службе российского правительства сообщили РБК, что проект нового документа в работу не поступал. Сейчас проект нового постановления находится в Минюсте, уточняет представитель Минтранса. Одной из причин задержки, по его словам, стала необходимость доработки проекта после его рассмотрения в Минэкономразвития. Но в этом ведомстве новую версию требований к безопасности в малых аэропортах согласовали еще 26 августа, парирует его представитель.

«Планируемый срок вступления в силу новой редакции требований — 1 марта 2022 года», — сообщили в пресс-службе Минтранса. Но несоответствие малого аэропорта требованиям постановления, по словам представителя ведомства, не приведет к запрету на его эксплуатацию. К этому может привести неоднократное привлечение к административной ответственности. «Но на практике такого еще не было», — добавили в пресс-службе Минтранса.

РБК направил запрос в пресс-службу Минюста, Минвостокразвития и Росавиации.

Есть ли угроза остановки для других аэропортов

В большинстве других регионов, помимо Республики Алтай, Забайкальского края и Томской области, продолжается авиасообщение через малые аэропорты.

«Надзорные органы пока молчат по исполнению постановления № 1603 на основной массе посадочных площадок в регионе. Мы летаем. Будем решать нормативные проблемы по мере и в порядке их поступления», — заявил РБК директор по качеству Нарьян-Марского объединенного авиаотряда Владимир Терентьев (работает в Ненецком автономном округе).

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«Пока все остается как прежде. Мы выполняем полеты. Если будет принято решение остановить — будем останавливать», — сказал РБК министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко. Но, по его словам, постановление в существующей редакции лишает перспектив авиацию в регионе: «Для Сахалинской области это однозначно плохо и неприемлемо».

Авиакомпания «Ангара» продолжает выполнять полеты в малые аэропорты Иркутской области, сказала РБК председатель совета директоров этой авиакомпании (входит в туристический холдинг «Истлэнд») Елена Летунова. Но в случае закрытия посадочных площадок в Сибири, в частности в Иркутской области и Бурятии, это вряд ли скажется на туризме, считает она: «Кто летал нелегально, так и будет летать — у них проблем не будет». В регионе много частных воздушных судов, которые стоят, по сути, «в огороде» и используются для личного пользования, но по факту перевозят за деньги туристов и охотников, объяснила Летунова.

На Камчатке местные аэродромы соответствуют положениям действующего постановления, но необходимость модернизации коснулась работы вертолетных площадок, сказал РБК министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов. По его словам, операторы посадочных площадок были вынуждены отозвать паспорта этих объектов, то есть они не могут с них осуществлять коммерческие перевозки.

РБК также направил запрос в министерство транспорта и дорожного хозяйства Якутии — руководитель якутских «Полярных авиалиний» был среди авторов жалобы Мишустину на новые требования к транспортной безопасности.

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