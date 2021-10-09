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15:06 (мск), источник: Секрет Фирмы

Назван средний уровень зарплаты заёмщика в России

Средний доход россиянина, оформившего кредит в первой половине 2021 года, составил 28 000 рублей. Об этом сообщил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Источник: Reuters

По его словам, речь идёт только о тех доходах, которые потенциальный заёмщик смог подтвердить в банке. Ранее микрофинансовые организации (МФО) попросили разрешить им выдавать микрозаймы под залог недвижимости.

Волков также подчеркнул, что гражданам, желающим взять кредит, прежде всего нужно следить за собственным показателем долговой нагрузки (ПДН), каким бы высоким или низким ни был уровень доходов. Об этом сообщил RT.

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Для расчёта ПДН необходимо соотнести сумму ежемесячных платежей по всем кредитам и свои ежемесячные доходы, рассказал эксперт. Считается, что для комфортной жизни показатель не должен превышать 30%. «Оставшихся средств обязательно должно хватить с запасом на достойное проживание. Иными словами, качество жизни заёмщика и его домохозяйства при этом не должно сильно пострадать», — заметил специалист.

Критический уровень ПДН соответствует показателю в 50% и выше. В НБКИ добавили, что для российских заёмщиков средний уровень долговой нагрузки составляет 25,63% по итогам первой половины 2021 года.

Ранее «Секрет» рассказывал, что МФО попросили разрешить им выдавать микрозаймы под залог недвижимости. По задумке, выдавать такие ссуды должны только фирмы с капиталом не менее 70 млн рублей.

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