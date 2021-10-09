17:41 (мск), источник: Forbes
Китай решил запретить инвестировать в майнинг криптовалюты
Китайские власти включили майнинг криптовалюты в предварительную версию списка отраслей, инвестиции в которые ограничены или запрещены, пишет CNBC.
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В черном списке перечислены сектора и отрасли, недоступные как для китайских, так и для иностранных инвесторов. В новой редакции список стал короче, чем был в прошлом году (117 позиций в 2021-м против 123 в 2020-м), отмечает телеканал.
Кроме того, власти решили запретить инвестиции «непубличного» капитала в издательскую деятельность, в том числе, прямые трансляции, новости, телерадиовещание и подобные сферы.
В конце сентября китайский ЦБ запретил майнинг и любые транзакции с криптовалютой. Так, Народный банк Китая запретил зарубежным криптобиржам предоставлять услуги китайским инвесторам, а финансовым компаниям — содействовать торговле криптовалютой. Такого рода операции будут считаться незаконными.
Китайский Центробанк назвал искоренение майнинга криптовалют неотложной задачей, объяснив это необходимостью достижения национальных целей по сокращению выбросов углерода.
Об ограничении операций с криптовалютой задумались и российские власти: Банк России решил оградить россиян от «эмоциональных» покупок и начал обсуждать с банками блокировку платежей в пользу криптобирж и криптообменников. Первый зампредседателя ЦБ Сергей Швецов пояснил, что покупка криптовалюты — это высокий риск, и даже хранение криптовалют сопряжено с целым рядом рисков.
«Есть большая вероятность, что как высокотехнологичная финансовая пирамида это все может развалиться <…> с нашей точки зрения, это большое минное поле», — говорил он.