Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Лава вулкана Кумбре-Вьеха образовала «новую землю» (видео) Дельта, образовавшаяся при входе лавы в океан, простирается на 36 гектаров
Фоторепортажи
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
12Победители конкурса «Астрономический фотограф 2021 года»
19:38 (мск), источник: РБК

Минздрав назвал регионы, где врачам будут платить зарплату по новой схеме

Эксперимент по введению новой системы оплаты труда врачей пройдет в семи регионах: Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, Республике Саха (Якутии) и Севастополе. Об этом говорится в сообщении Минздрава, поступившем в РБК.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о пилотном проекте по внедрению отраслевой системы оплаты труда (ОСОТ) медработников государственных учреждений здравоохранения. В нем примут участие 440 организаций. Эксперимент продлится с декабря по март 2022 года.

Ранее о том, что Минздрав подготовил параметры реформы по переходу на ОСОТ, сообщил «Коммерсантъ». Ведомство работало над документом вместе с Минтрудом, ВНИИ труда, Центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ), профсоюзом медработников и представителями медицинского сообщества.

Предполагается, что зарплата медиков будет состоять из оклада и стимулирующих, а также компенсационных выплат.

Согласно документу оклад будет сформирован на основе трех параметров: расчетной величины на уровне 13 617 ₽ (совпадает с МРОТ на 2022 год), коэффициента сложности выполняемой работы по должностям и коэффициента региональной экономической дифференциации.

Читайте также
Труд педагогов в пяти регионах оплатят в рамках эксперимента

Коэффициент сложности устанавливается в зависимости от того, какую работу выполняет медработник, всего предусмотрено 16 групп должностей. В соответствии с приказом Минздрава от 2012 года, его размер может варьироваться от 1 (санитар) до 3,13 (заведующий хирургическим отделением). Коэффициент региональной экономической дифференциации рассчитывается на основе данных Росстата по медианной зарплате в каждом субъекте. В целом по стране его величина будет составлять от 1 до 3,08, а в пилотных регионах — от 1 до 1,38, уточнял «Коммерсантъ».

Размер компенсационных выплат составит от 4 до 60% от оклада, в их перечень войдут доплаты за работу по ночам, в особых климатических условиях, за работу с вредными и опасными условиями труда и т. д. Также в документе есть список стимулирующих выплат, например, надбавки за работу в сельской местности, работу в выездных бригадах санавиации, выявление онкологических заболеваний — всего 16 видов (от 10 до 60% от оклада).

Сейчас больницы и поликлиники в регионах сами устанавливают размеры окладов сотрудников, а в системе здравоохранения нет единых требований к назначению стимулирующих и компенсационных выплат. Президент Владимир Путин поручил правительству разработать новые подходы к формированию зарплат в отрасли.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Песков сделал заявление о Саакашвили из-за слов о Путине
Власти решили увеличить один из платежей: может вырасти на 25%
Президент Сербии перечислил причины газового кризиса в Европе
Словацкие СМИ: Сборная России еще никогда не была такой слабой
Туктамышева установила личный рекорд в короткой программе
Эксперт назвал средний уровень зарплаты заемщика в РФ
К Земле подлетит астероид размером с египетскую пирамиду
Новокузнецк засыпало снегом (фото)
Здоровье
Онкологи назвали опасность употребления мяса курицы и индейки И подтвердили вред употребления красного мяса.
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Горячие темы на Авто
Пытки людей . 436
Владимиру Владимировичу 69! С днем рождения! 430
"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку? За дверью бессмысленно все, особенно — возглас счастья. Только в уборную — и сразу же возвращайся." говорят ,что Бродский. 242
Чтобы не завершать прекрасный день навязываемой любителями гомосятиной 215
Кино
13-летняя дочь Барановской и Аршавина пришла в «Новые танцы» Яна Аршавина выступила перед Егором Кридом, Мигелем и Егором Дружининым
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Богатырев впервые показал сына от Арнтгольц
Звездные красотки, которые раздражают мужчин
Было-стало: Полина Гагарина и другие 20 лет спустя
Леди
Как выживает 17-летняя россиянка, которая не может дышать (фото) В мечтах – поступить учиться на экономиста или бухгалтера, но муковисцидоз постепенно разрушает ее органы дыхания и пищеварения.
Дом
Как выглядит легендарный дом актера Тони Кертиса (фото)
6 действенных способов очистить диван от пятен еды
Стало известно, какие кухни войдут в моду в 2022 году
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь