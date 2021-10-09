Минздрав назвал регионы, где врачам будут платить зарплату по новой схеме

Речь идет о пилотном проекте по внедрению отраслевой системы оплаты труда (ОСОТ) медработников государственных учреждений здравоохранения. В нем примут участие 440 организаций. Эксперимент продлится с декабря по март 2022 года.
Ранее о том, что Минздрав подготовил параметры реформы по переходу на ОСОТ, сообщил «Коммерсантъ». Ведомство работало над документом вместе с Минтрудом, ВНИИ труда, Центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ), профсоюзом медработников и представителями медицинского сообщества.
Предполагается, что зарплата медиков будет состоять из оклада и стимулирующих, а также компенсационных выплат.
Согласно документу оклад будет сформирован на основе трех параметров: расчетной величины на уровне 13 617 ₽ (совпадает с МРОТ на 2022 год), коэффициента сложности выполняемой работы по должностям и коэффициента региональной экономической дифференциации.
Коэффициент сложности устанавливается в зависимости от того, какую работу выполняет медработник, всего предусмотрено 16 групп должностей. В соответствии с приказом Минздрава от 2012 года, его размер может варьироваться от 1 (санитар) до 3,13 (заведующий хирургическим отделением). Коэффициент региональной экономической дифференциации рассчитывается на основе данных Росстата по медианной зарплате в каждом субъекте. В целом по стране его величина будет составлять от 1 до 3,08, а в пилотных регионах — от 1 до 1,38, уточнял «Коммерсантъ».
Размер компенсационных выплат составит от 4 до 60% от оклада, в их перечень войдут доплаты за работу по ночам, в особых климатических условиях, за работу с вредными и опасными условиями труда и т. д. Также в документе есть список стимулирующих выплат, например, надбавки за работу в сельской местности, работу в выездных бригадах санавиации, выявление онкологических заболеваний — всего 16 видов (от 10 до 60% от оклада).
Сейчас больницы и поликлиники в регионах сами устанавливают размеры окладов сотрудников, а в системе здравоохранения нет единых требований к назначению стимулирующих и компенсационных выплат. Президент Владимир Путин поручил правительству разработать новые подходы к формированию зарплат в отрасли.