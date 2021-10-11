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10:09 (мск), источник: Life.ru

Названы российские регионы — лидеры по доходам населения

Первые места списка заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка.

Источник: РИА "Новости"

Лидирующие позиции российского рейтинга по финансовому благополучию населения по итогам 2020 года заняли северные регионы и столицы. Об этом свидетельствует исследование РИА «Новости».

Первые места списка заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка. В первую десятку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Сахалинская, Мурманская и Московская области. Таким образом, лидерами стали регионы Крайнего Севера и столицы из-за высокого уровня доходов, который компенсирует довольно высокий уровень цен в них. Регионы, вошедшие в первую десятку, занимают первые позиции по многим показателям.

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Нижняя часть рейтинга представлена в основном регионами Сибири и Северного Кавказа. Здесь доходы находятся на низком уровне. Последние десять мест занимают Бурятия, Дагестан, Крым, Калмыкия, Чечня, Кабардино-Балкария, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия.

По сравнению с аналогичным исследованием 2019 года явных изменений в распределении регионов не отмечается. Состав первой и последней десятки остался прежним, а более чем на пять мест изменились позиции только у трёх регионов: два поднялись, один опустился.

Явный рост позиций показали Приморье и Орловская область, которые поднялись на 11-е и 6-е место соответственно. В Приморье уменьшилась доля населения с доходами, не превышающими прожиточный минимум, выросла доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку, увеличились вклады в банках, а отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг осталось на прежнем уровне. Существенное понижение позиций у Костромской области, где ухудшились все показатели, кроме вкладов.

По мнению экспертов, в 2021 году можно ожидать повышения уровня финансового благополучия вследствие стабилизации общеэкономической ситуации. Главным фактором, способствующим этому, станет рост доходов.

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