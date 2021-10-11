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11:37 (мск), источник: РБК

Visa сообщила об устранении нарушений при оплате в Wildberries

Visa сообщила, что Wildberries больше не нарушает ее условия. Международные системы были недовольны комиссиями со стороны маркетплейса. Сам Wildberries заявлял, что речь идет о скидках для держателей карт «Мир» и пользователей СБП.

Источник: РИА "Новости"

Международная платежная система Visa больше не фиксирует нарушений своих правил со стороны онлайн-ретейлера Wildberries. Письма с соответствующим сообщением Visa разослала банкам-эквайерам в конце прошедшей недели, рассказали РБК два источника на платежном рынке. Представитель Visa подтвердил информацию об устранении нарушений.

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«Мы не фиксируем больше нарушений правил платежной системы Visa со стороны компании Wildberries. Наша позиция заключается в том, что практика дополнительных комиссий при выборе электронных платежных инструментов препятствует распространению безналичных расчетов и нарушает интересы держателей карт Visa», — сказал представитель платежной системы в ответ на запрос РБК.

Wildberries приветствует решение о снятии претензий с банков-эквайеров, сказал РБК представитель ретейлера: «Сразу же после поступления писем банкам-эквайерам мы начали оказывать им необходимую правовую и организационную поддержку. Убеждены, что компания Wildberries действовала в строгом соответствии с законодательством: мы лишь предоставили скидки 2% по российским платежным системам “Мир”, SberPay и Системе быстрых платежей».

Спор о комиссиях и скидках

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries в августе объявил, что теперь при оплате заказов картами «Мир», через Систему быстрых платежей или SberPay покупатели смогут сэкономить на покупках 2% от их стоимости. После начала акции на сайте онлайн-ретейлера стала отображаться не скидка к цене товара при оплате российскими платежными системами, а надбавка в размере 2% при оплате картами Visa и Mastercard. Представители международных платежных систем заявили о недопустимости введения дополнительных комиссий, расценили это решение как нарушение их правил и попросили банки-эквайеры разобраться в ситуации: отказ от исправления нарушений обернулся бы для них штрафами в десятки тысяч долларов.

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В Wildberries эту акцию называли скидкой при оплате по российским платежным системам. Новую ценовую политику онлайн-ретейлер объяснил тем, что у международных платежных систем более высокие межбанковские комиссии за прием карт к оплате, поэтому теперь они будут отображаться в стоимости товара.

Магазины платят банкам эквайринговую комиссию за прием карт к оплате. Основную часть (около 70%) ставки за эквайринг составляет межбанковская комиссия, или интерчейндж. Ее размер устанавливает платежная система, но она является доходом банка покупателя (эмитента), а перечисляет ее банк продавца (эквайер). В среднем по рынку ставки за эквайринг варьируются в пределах 1,5−2,5% от стоимости товара. Магазины обычно закладывают их в стоимость товара. В Системе быстрых платежей действующие комиссии ниже рыночных и регулируются ЦБ, они составляют от 0,4 до 0,7% в зависимости от категории товара.

С начала акции Wildberries несколько раз менял описание цен на сайте. Сейчас онлайн-ретейлер разместил две цены: стандартную (то есть при оплате картами Visa и Mastercard) и более низкую (со скидкой 2%), действующую только при оплате картами «Мир», СБП и SberPay. При этом в описании при оплате картами международных компаний сейчас нет слова «комиссия», теперь там указана «скидка −2%» при оплате российскими платежными инструментами.

По словам представителя Wildberries, доля российских платежных систем в обороте Wildberries выросла с 24% в начале августа до 54% в начале октября. При этом самой популярной платежной системой на сегодняшний день на Wildberries является карта «Мир» — ее оборот вырос более чем в два раза. По SberPay оборот увеличился в 25 раз, по Системе быстрых платежей — в 20 раз.

Сбербанк отказался от комментариев, другие банки-эквайеры и Mastercard не ответили на запрос РБК.

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