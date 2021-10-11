Visa сообщила об устранении нарушений при оплате в Wildberries

Международная платежная система Visa больше не фиксирует нарушений своих правил со стороны онлайн-ретейлера Wildberries. Письма с соответствующим сообщением Visa разослала банкам-эквайерам в конце прошедшей недели, рассказали РБК два источника на платежном рынке. Представитель Visa подтвердил информацию об устранении нарушений.
«Мы не фиксируем больше нарушений правил платежной системы Visa со стороны компании Wildberries. Наша позиция заключается в том, что практика дополнительных комиссий при выборе электронных платежных инструментов препятствует распространению безналичных расчетов и нарушает интересы держателей карт Visa», — сказал представитель платежной системы в ответ на запрос РБК.
Wildberries приветствует решение о снятии претензий с банков-эквайеров, сказал РБК представитель ретейлера: «Сразу же после поступления писем банкам-эквайерам мы начали оказывать им необходимую правовую и организационную поддержку. Убеждены, что компания Wildberries действовала в строгом соответствии с законодательством: мы лишь предоставили скидки 2% по российским платежным системам “Мир”, SberPay и Системе быстрых платежей».
Крупнейший российский маркетплейс Wildberries в августе объявил, что теперь при оплате заказов картами «Мир», через Систему быстрых платежей или SberPay покупатели смогут сэкономить на покупках 2% от их стоимости. После начала акции на сайте онлайн-ретейлера стала отображаться не скидка к цене товара при оплате российскими платежными системами, а надбавка в размере 2% при оплате картами Visa и Mastercard. Представители международных платежных систем заявили о недопустимости введения дополнительных комиссий, расценили это решение как нарушение их правил и попросили банки-эквайеры разобраться в ситуации: отказ от исправления нарушений обернулся бы для них штрафами в десятки тысяч долларов.
В Wildberries эту акцию называли скидкой при оплате по российским платежным системам. Новую ценовую политику онлайн-ретейлер объяснил тем, что у международных платежных систем более высокие межбанковские комиссии за прием карт к оплате, поэтому теперь они будут отображаться в стоимости товара.
Магазины платят банкам эквайринговую комиссию за прием карт к оплате. Основную часть (около 70%) ставки за эквайринг составляет межбанковская комиссия, или интерчейндж. Ее размер устанавливает платежная система, но она является доходом банка покупателя (эмитента), а перечисляет ее банк продавца (эквайер). В среднем по рынку ставки за эквайринг варьируются в пределах 1,5−2,5% от стоимости товара. Магазины обычно закладывают их в стоимость товара. В Системе быстрых платежей действующие комиссии ниже рыночных и регулируются ЦБ, они составляют от 0,4 до 0,7% в зависимости от категории товара.
С начала акции Wildberries несколько раз менял описание цен на сайте. Сейчас онлайн-ретейлер разместил две цены: стандартную (то есть при оплате картами Visa и Mastercard) и более низкую (со скидкой 2%), действующую только при оплате картами «Мир», СБП и SberPay. При этом в описании при оплате картами международных компаний сейчас нет слова «комиссия», теперь там указана «скидка −2%» при оплате российскими платежными инструментами.
По словам представителя Wildberries, доля российских платежных систем в обороте Wildberries выросла с 24% в начале августа до 54% в начале октября. При этом самой популярной платежной системой на сегодняшний день на Wildberries является карта «Мир» — ее оборот вырос более чем в два раза. По SberPay оборот увеличился в 25 раз, по Системе быстрых платежей — в 20 раз.
Сбербанк отказался от комментариев, другие банки-эквайеры и Mastercard не ответили на запрос РБК.