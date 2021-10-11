10:56 (мск), источник: Смотрим
Шуховская башня вместо Большого: новая сторублевка появится в 2022 году
Банк России в 2022 г. выпустит в оборот новую 100-рублевую купюру, заявил зампред ЦБ Михаил Алексеев. Эскиз купюры уже утвержден.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
На новой купюре изображены строения, расположенные на Красной площади, а также Шуховская башня, парк «Зарядье “и главный корпус МГУ.
Цифры и надписи на купюре стали более крупными и контрастными, а рельефные метки — более удобными для слабовидящих людей.
Цвет купюры остался прежним, однако оттенок изменился. Более яркое цветовое решение — это общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов купюр.
Новая купюра поступит в обращение под конец 2022 г. «Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, банкоматы под новую банкноту. Поэтому… мы будем распределять купюры сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования», — пояснил Алексеев «Российской газете».
ЦБ намерен в 2023—2025 гг. постепенно насыщать рынок новыми купюрами, а в 2026—2029 гг. банк значительно увеличит долю таких купюр в обороте.