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10:56 (мск), источник: Смотрим

Шуховская башня вместо Большого: новая сторублевка появится в 2022 году

Банк России в 2022 г. выпустит в оборот новую 100-рублевую купюру, заявил зампред ЦБ Михаил Алексеев. Эскиз купюры уже утвержден.

ЦБ: $ 71.9882   -0.30 € 83.1248   -0.48 ММВБ: $ 71.6500   -0.23 € 82.9625   -0.18

На новой купюре изображены строения, расположенные на Красной площади, а также Шуховская башня, парк «Зарядье “и главный корпус МГУ.

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Цифры и надписи на купюре стали более крупными и контрастными, а рельефные метки — более удобными для слабовидящих людей.

Цвет купюры остался прежним, однако оттенок изменился. Более яркое цветовое решение — это общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов купюр.

Новая купюра поступит в обращение под конец 2022 г. «Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, банкоматы под новую банкноту. Поэтому… мы будем распределять купюры сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования», — пояснил Алексеев «Российской газете».

ЦБ намерен в 2023—2025 гг. постепенно насыщать рынок новыми купюрами, а в 2026—2029 гг. банк значительно увеличит долю таких купюр в обороте.

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