Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Лава вулкана Кумбре-Вьеха образовала «новую землю» (видео) Дельта, образовавшаяся при входе лавы в океан, простирается на 36 гектаров
Фоторепортажи
20Владимир Путин провел несколько дней отпуска в Сибири
12Победители конкурса «Астрономический фотограф 2021 года»
15:43 (мск), источник: Forbes

Производители предупредили о риске значительного подорожания пива

Российские пивовары столкнулись с «беспрецедентным» ростом цен на солод, который может вызвать существенное подорожание пива. Об этом они заявили в письме Мишустину, попросив ввести квоты на вывоз ячменя и повысить экспортные пошлины.

Источник: РИА "Новости"

Союз российских пивоваров (СРП) в письме премьеру Михаилу Мишустину предупредил о риске существенного подорожания пива в следующем году. Об этом со ссылкой на документ сообщает «РИА Новости».

В обращении производители рассказали, что столкнулись с «беспрецедентным ростом цен на пивоваренный солод, который приведет к значительному увеличению стоимости пива в 2022 году».

По данным СРП, сейчас закупочная цена на солод на 30−50% выше значений января этого года.
Читайте также
В мире рекордно подорожала еда

Среди причин подорожания союз выделил неурожай пивоваренного ячменя в Европе и пожары в Турции.

Ситуация усугубляется сокращением общего валового сбора ячменя в России, отметили производители.

«На 30 августа 2021 года было собрано 15,9 млн т ячменя, что почти на 2 млн т меньше аналогичного показателя прошлого года. В 2021 году площади сева ячменя сократились на 8,7%. Идет процесс изменения севооборота в пользу сои, рапса, кукурузы, подсолнечника. Эксперты прогнозируют, что урожай ячменя в 2021 году будет ниже запланированных 18 млн т», — говорится в письме.

Несмотря на это, российский ячмень и солод «активно экспортируются, что создает угрозу дефицита на внутреннем рынке и приводит к скачкообразному росту цен», подчеркнули производители.
Читайте также
Годовая инфляция в России превысила 7% и достигла пятилетнего рекорда

Чтобы избежать «значительного удорожания пивоваренной продукции, снижения производства пива и <…> сокращения акцизных поступлений в региональные бюджеты», СРП попросил Мишустина ввести квоты на вывоз ячменя и солода из России и «существенно» повысить экспортные пошлины.

Сейчас в России наблюдается рост цен на продукты. По данным Росстата, в сентябре цены на продовольственные товары выросли на 9,21% год к году. Стоимость овощей и фруктов подскочила на 15,17%, продуктов питания в целом — на 10,2%.

Непродовольственные товары подорожали на 8,06% год к году, а услуги — на 4,22%. В целом годовая инфляция в России в сентябре составила 7,4%. Это новый рекорд за пять лет — максимум после июня 2016 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 10 богатейших семей России — 2021. Рейтинг Forbes
Декларации 2021: сколько заработал Путин и кто стал самым богатым чиновником
Песков: Путин давно взял ситуацию с коронавирусом в свои руки
AstraZeneca: «коктейль» предотвращает тяжелую форму COVID-19
Киселев выступил против лечения непривитых от COVID-19 россиян
Сурков предсказал возникновение безлюдной демократии
«Это наша Европа»: в Польше прошли многотысячные протесты
Новая сторублевая купюра появится в России
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Астероид размером с Великую пирамиду Гизы приближается к Земле Он уже близко
Горячие темы на Авто
А че за бардак в этой стране ? 266
Нобелевский лауреат мира Дмитрий Муратов 243
Чтобы не завершать прекрасный день навязываемой любителями гомосятиной 215
Пятница. Но! Минибикини 69))Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, Трутся спиной медведи о земную ось. 138
Кино
«Миша сейчас там умирает»: Васильева призвала спасти Ефремова Актриса поразмышляла о справедливости наказания для отбывающего срок Ефремова
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Похудение и не только 154
Форум ведь все знает!.... 151
Напишу и пойду работать 109
грубость в общении детей школьников 99
Леди
Собчак раскрыла подробности и ответила на обвинения после ДТП В СМИ появляется много недостоверных сведений о случившемся
Дом
Как выглядит квартира 39-летней Водонаевой (фото)
Где хранить бытовую химию
5 самых интересных DIY-идей для вашего интерьера из TikTok
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь