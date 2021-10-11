Производители предупредили о риске значительного подорожания пива

Союз российских пивоваров (СРП) в письме премьеру Михаилу Мишустину предупредил о риске существенного подорожания пива в следующем году. Об этом со ссылкой на документ сообщает «РИА Новости».
В обращении производители рассказали, что столкнулись с «беспрецедентным ростом цен на пивоваренный солод, который приведет к значительному увеличению стоимости пива в 2022 году».
По данным СРП, сейчас закупочная цена на солод на 30−50% выше значений января этого года.
Среди причин подорожания союз выделил неурожай пивоваренного ячменя в Европе и пожары в Турции.
Ситуация усугубляется сокращением общего валового сбора ячменя в России, отметили производители.
«На 30 августа 2021 года было собрано 15,9 млн т ячменя, что почти на 2 млн т меньше аналогичного показателя прошлого года. В 2021 году площади сева ячменя сократились на 8,7%. Идет процесс изменения севооборота в пользу сои, рапса, кукурузы, подсолнечника. Эксперты прогнозируют, что урожай ячменя в 2021 году будет ниже запланированных 18 млн т», — говорится в письме.
Несмотря на это, российский ячмень и солод «активно экспортируются, что создает угрозу дефицита на внутреннем рынке и приводит к скачкообразному росту цен», подчеркнули производители.
Чтобы избежать «значительного удорожания пивоваренной продукции, снижения производства пива и <…> сокращения акцизных поступлений в региональные бюджеты», СРП попросил Мишустина ввести квоты на вывоз ячменя и солода из России и «существенно» повысить экспортные пошлины.
Сейчас в России наблюдается рост цен на продукты. По данным Росстата, в сентябре цены на продовольственные товары выросли на 9,21% год к году. Стоимость овощей и фруктов подскочила на 15,17%, продуктов питания в целом — на 10,2%.
Непродовольственные товары подорожали на 8,06% год к году, а услуги — на 4,22%. В целом годовая инфляция в России в сентябре составила 7,4%. Это новый рекорд за пять лет — максимум после июня 2016 года.