Внешний долг беднейших стран вырос в 2020 году до рекордных $860 млрд

Также у таких стран ухудшилось отношение внешнего долга к валовому национальному доходу: если в 2019 году это соотношение составляло 37%, то в 2020 году — 42%.
«Еще до пандемии многие страны с низкими и средними доходами находились в уязвимой позиции — с замедлением экономического роста и повышенным уровнем государственного и внешнего долга», — отмечают аналитики Всемирного банка. Масштабные меры по поддержке экономики и населения в условиях пандемии COVID-19 усилили это.
Внешний долг России чуть уменьшился в этот период — на 2%, до $475,5 млрд. При этом соотношение внешнего долга и валового национального дохода несколько ухудшилось: с 30% в 2019 году до 33% в 2020 году.
Почему во Всемирном банке не считают рост мирового долга в пандемию критическим — в материале «Мировую кредитку не заблокируют».