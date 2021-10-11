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20:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Внешний долг беднейших стран вырос в 2020 году до рекордных $860 млрд

Долговая нагрузка 70 стран с низким уровнем доходов в 2020 году выросла на 12%, достигнув рекордных $860 млрд. Такие данные сегодня, 11 октября, опубликовал Всемирный банк. Общий объем внешнего долга стран с низким и средним доходом в этот период вырос на 5,3%, до $8,7 трлн.

Источник: AP 2021

Также у таких стран ухудшилось отношение внешнего долга к валовому национальному доходу: если в 2019 году это соотношение составляло 37%, то в 2020 году — 42%.

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«Еще до пандемии многие страны с низкими и средними доходами находились в уязвимой позиции — с замедлением экономического роста и повышенным уровнем государственного и внешнего долга», — отмечают аналитики Всемирного банка. Масштабные меры по поддержке экономики и населения в условиях пандемии COVID-19 усилили это.

Внешний долг России чуть уменьшился в этот период — на 2%, до $475,5 млрд. При этом соотношение внешнего долга и валового национального дохода несколько ухудшилось: с 30% в 2019 году до 33% в 2020 году.

Почему во Всемирном банке не считают рост мирового долга в пандемию критическим — в материале «Мировую кредитку не заблокируют».

Яна Рождественская

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